Daniel Pancu a vorbit despre transferuri după ce s-a întors cu Rapid din cantonament: “Vor mai veni jucători”

Rapid s-a întors vineri seara în cantonamentul desfășurat în Austria, iar Daniel Pancu, antrenorul alb-vișiniilor, a tras câteva concluzii după meciurile de pregătire disputate. Printre altele, tehnicianul de 48 de ani a vorbit și despre campania de transferuri a clubului pe care îl pregătește și s-a arătat convins că mai sunt fotbaliști de venit, dar și de plecat.
Rapid s-a pregătit în ultima perioadă pentru următorul sezon de Liga 1 în care speră să evolueze mai bine decât în stagiunea trecută, atunci când a ratat din nou calificarea în cupele europene. Cu un nou antrenor, în persoana lui Daniel Pancu, giuleștenii au efectuat patru meciuri de pregătire, iar vineri seara s-a întors din Austria, țara în care a disputat amicalele respective.
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După aterizare, Pancu a vorbit despre ce urmează pentru echipa sa și s-a arătat nerăbdător cu privire la startul noului sezon. Când a venit vorba de capitolul “transferuri”, noul antrenor al alb-vișiniilor a declarat că vor mai veni jucători în vestiarul său mai mult ca sigur, însă că fanii trebuie să se aștepte și la plecări.
Pancu a fost întrebat direct și despre o posibilă despărțire de Alex Dobre, care a intrat pe finalul sezonului trecut în tensiuni cu fostul antrenor al Rapidului, Costel Gâlcă. Tehnicianul de 48 de ani a oferit un răspuns ferm și a dezvăluit că orice jucător poate fi vândut de club.
“Se lucrează la campania de transferuri, clubul știe și profilele jucătorilor, vor mai veni. Eu cred că vor mai veni jucători. Și de plecat vor mai pleca, cu siguranță, pentru că suntem foarte mulți. E un lot care nu a fost făcut de mine și sunt poziții în care încărcarea este mare, va trebui să renunțăm la anumiți jucători
Încă nu s-a tras linie, pentru că sunt mulțumit de cam toți jucătorii, de comportamentul lor, dar urmează meciurile oficiale, jocurile pe puncte, jocurile sub presiune. Am început să-i cunosc ușor-ușor și cred că am o imagine destul de aproape de claritate în momentul ăsta individual.
Sunt, ca la orice echipă, jucători cu care te potrivești, jucători cu care nu te potrivești. Nu știu nimic de Dobre, habar nu am, singurul lucru de care sunt sigur și îl știu că orice jucător este de vânzare și clubul poate interveni oricând.
Decât să iei un jucător bun, pregătit, mai bine aștepți după unul foarte, foarte bun, chiar ușor nepregătit. Campionatul este lung, are foarte multe etape. Problema Rapidului în ultimii ani a fost la finalul campionatului, în niciun caz în sezonul regular. Așa că dacă e un jucător foarte -foarte bun, merită să așteptăm“, a spus Daniel Pancu.
Rapid va debuta în noul sezon de Liga 1 pe 20 iulie, de la ora 21:30, când o întâlnește în Giulești pe nou-promovata Sepsi Sfântu Gheorghe.
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