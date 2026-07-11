Manchester City a dat lovitura! 15 milioane de euro pentru puștiul-minune de 17 ani

Manchester City a făcut o investiție importantă pentru viitor. Preluată de curând de tehnicianul Enzo Maresca, fost asistent al lui Pep Guardiola, gruparea de pe Etihad Stadium l-a transferat pe Jeremy Monga.
Deși are doar 17 ani, fotbalistul a fost cumpărat de la Leicester City pentru aproximativ 15 milioane de euro, o sumă destul de mare pentru un jucător care cochetează deja cu lotul sub 19 ani al naționalei Angliei.
Jeremy Monga, prezentat oficial de Manchester City
Manchester City se mișcă excelent pe piața transferurilor. Sâmbătă, vicecampioana Angliei a oficializat mutarea lui Jeremy Monga de la Leicester City.
Puștiul de doar 17 ani a semnat un contract valabil pe cinci ani cu echipa antrenată de Enzo Maresca, iar suma de transfer se apropie de 15 milioane de euro.
Acesta a strâns 37 de apariții pentru prima echipă a celor de la Leicester, reușind un gol și trei assist-uri. Monga evoluează pe postul de extremă stânga. El are deja și 10 selecții la naționala sub 19 ani a Angliei.
We're delighted to confirm the signing of Jeremy Monga from Leicester City on a five-year deal ✍️
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— Manchester City (@ManCity) July 11, 2026
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