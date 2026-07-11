Filipe Coelho, mesaj trașant pentru jucătorii săi înainte de Supercupa României: “Dincolo de matematică…”

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, prefațat sâmbătă în cadrul unei conferințe de presă Supercupa României, unde echipa sa o întâlnește pe “U” Cluj pe Ion Oblemenco.

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Portughezul a declarat că dincolo de matematică, formaţia sa trebuie să demonstreze pe teren că este favorită.

Coelho, mesaj ferm pentru elevii săi înainte de Supercupa României

“E un meci important care ne poate aduce încă un trofeu. Jucăm împotriva unui adversar dificil şi vom da tot ce avem mai bun pentru a câştiga. Trebuie să demonstrăm în teren că merităm să câştigăm acest trofeu.

Dincolo de matematică, noi trebuie să demonstrăm pe teren că suntem favoriţi. Este foarte important pentru că jucăm în faţa propriilor suporteri, dar la fel de important este că jucăm împotriva unei echipe foarte puternice“, a afirmat el.

Coelho anunță schimbări în echipa de start față de meciul cu Vitebsk din preliminariile UCL

Coelho a dezvăluit că în primul unsprezece al campioanei României vor fi schimbări faţă de partida cu ML Vitebsk, din prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.