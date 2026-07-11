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Filipe Coelho, mesaj trașant pentru jucătorii săi înainte de Supercupa României: “Dincolo de matematică…”

Andrei Nicolae Publicat: 11 iulie 2026, 13:09

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Filipe Coelho, mesaj trașant pentru jucătorii săi înainte de Supercupa României: Dincolo de matematică…

Filipe Coelho, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

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Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, prefațat sâmbătă în cadrul unei conferințe de presă Supercupa României, unde echipa sa o întâlnește pe “U” Cluj pe Ion Oblemenco.

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Portughezul a declarat că dincolo de matematică, formaţia sa trebuie să demonstreze pe teren că este favorită.

Coelho, mesaj ferm pentru elevii săi înainte de Supercupa României

E un meci important care ne poate aduce încă un trofeu. Jucăm împotriva unui adversar dificil şi vom da tot ce avem mai bun pentru a câştiga. Trebuie să demonstrăm în teren că merităm să câştigăm acest trofeu.

Dincolo de matematică, noi trebuie să demonstrăm pe teren că suntem favoriţi. Este foarte important pentru că jucăm în faţa propriilor suporteri, dar la fel de important este că jucăm împotriva unei echipe foarte puternice“, a afirmat el.

Coelho anunță schimbări în echipa de start față de meciul cu Vitebsk din preliminariile UCL

Coelho a dezvăluit că în primul unsprezece al campioanei României vor fi schimbări faţă de partida cu ML Vitebsk, din prima manşă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor.

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Vor fi schimbări faţă de meciul din Europa având în vedere că suntem la startul sezonului. Este foarte important să avem grijă de partea fizică a jucătorilor. Trebuie să luăm în considerare mai multe aspecte. Eu sunt foarte fericit cu tot grupul de jucători.

De când am venit aici nu am simţit o presiune şi din punctul ăsta de vedere sunt în antrenor norocos. Am încredere în jucători şi simt că şi ei au încredere în mine. Ştim însă că în orice grup pot apărea momente dificile, important este cum le gestionăm. Dar asta ţine mai mult de viitor, iar viitorul nostru este mâine şi nimic mai mult“, a spus antrenorul.

De când s a deschis perioada de transferuri am încercat să găsim soluţii şi fereastra este încă deschisă. Dar eu sunt foarte mulţumit de jucători pentru că ştiu cât de mult muncesc în fiecare zi la antrenamente. În continuare avem o foame foarte mare de performanţă şi în acest sezon nu putem promite că o vom şi obţine, dar putem promite că vom lupta pentru asta“, a adăugat Filipe Coelho.

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Supercupa României, care reprezintă deschiderea oficială a noului sezon competiţional intern, se va disputa duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova.

Sursa: Agerpres.ro

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