Olandezii l-au desființat pe Robin Van Persie, după eșecul dramatic suferit de Feyenoord la București - Antena Sport

Olandezii l-au desființat pe Robin Van Persie, după eșecul dramatic suferit de Feyenoord la București

Daniel Işvanca Publicat: 12 decembrie 2025, 16:57

Olandezii l-au desființat pe Robin Van Persie, după eșecul dramatic suferit de Feyenoord la București

Robin Van Persie / Profimedia

Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord a devenit virală, asta pentru că revenirea campioanei României a fost una demnă de cărțile de istorie.

Robin Van Persie a rămas împietrit pe bancă după golul din prelungiri marcat de Florin Tănase, iar reacțiile din presa olandeză au fost destul de acide la adresa antrenorului.

„Fă-ți bagajele” – olandezii, acizi la adresa lui Robin Van Persie

FCSB a reușit o revenire fantastică în UEFA Europa League și a învins-o dramatic pe Feyenoord, păstrând în continuare șanse matematice de calificare în primăvara europeană.

Gruparea din Eredivisie a condus cu scorul de 3-1 la București, dar a picat inexplicabil a doua jumătate a reprizei secunde, când formația antrenată de Elias Charalambous a punctat de trei ori.

Lovitura de grație a fost dată la ultima fază, după o recuperare fantastică a lui Juri Cisotti, care l-a lăsat singur pe Florin Tănase. Suporterii lui Feyenoord au reacționat dur și l-au desființat pe Van Persie.

„Fă-ți bagajele! Ești incapabil să fii antrenor”, au fost reacțiile venite din partea suporterilor olandezi, citează waterwegsport.nl.

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 4 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor 5 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 6 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta”
