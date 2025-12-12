Olandezii l-au desființat pe Robin Van Persie, după eșecul dramatic suferit de Feyenoord la București - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Robin Van Persie a rămas împietrit pe bancă după golul din prelungiri marcat de Florin Tănase, iar reacțiile din presa olandeză au fost destul de acide la adresa antrenorului.

„Fă-ți bagajele” – olandezii, acizi la adresa lui Robin Van Persie

FCSB a reușit o revenire fantastică în UEFA Europa League și a învins-o dramatic pe Feyenoord, păstrând în continuare șanse matematice de calificare în primăvara europeană.

Gruparea din Eredivisie a condus cu scorul de 3-1 la București, dar a picat inexplicabil a doua jumătate a reprizei secunde, când formația antrenată de Elias Charalambous a punctat de trei ori.

Lovitura de grație a fost dată la ultima fază, după o recuperare fantastică a lui Juri Cisotti, care l-a lăsat singur pe Florin Tănase. Suporterii lui Feyenoord au reacționat dur și l-au desființat pe Van Persie.