Olandezii l-au desființat pe Robin Van Persie, după eșecul dramatic suferit de Feyenoord la București - Antena Sport

Partida din Europa League dintre FCSB și Feyenoord a devenit virală, asta pentru că revenirea campioanei României a fost una demnă de cărțile de istorie.
Robin Van Persie a rămas împietrit pe bancă după golul din prelungiri marcat de Florin Tănase, iar reacțiile din presa olandeză au fost destul de acide la adresa antrenorului.
„Fă-ți bagajele” – olandezii, acizi la adresa lui Robin Van Persie
FCSB a reușit o revenire fantastică în UEFA Europa League și a învins-o dramatic pe Feyenoord, păstrând în continuare șanse matematice de calificare în primăvara europeană.
Gruparea din Eredivisie a condus cu scorul de 3-1 la București, dar a picat inexplicabil a doua jumătate a reprizei secunde, când formația antrenată de Elias Charalambous a punctat de trei ori.
Lovitura de grație a fost dată la ultima fază, după o recuperare fantastică a lui Juri Cisotti, care l-a lăsat singur pe Florin Tănase. Suporterii lui Feyenoord au reacționat dur și l-au desființat pe Van Persie.
„Fă-ți bagajele! Ești incapabil să fii antrenor”, au fost reacțiile venite din partea suporterilor olandezi, citează waterwegsport.nl.
