FCSB a realizat performanța săptămânii în Europa League! Anunțul oficial al UEFA - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, alături de suporteri / SPORT PICTURES

FCSB a bifat cea de-a doua victorie în grupa principală de UEFA Europa League, asta după ce a reușit o revenire de senzație pe Arena Națională, contra olandezilor de la Feyenoord Rotterdam.

Remontada roș-albaștrilor a fost supusă la vot de forul continental la rubrica ”Performanța săptămânii”, iar fani din lumea întreagă au votat evoluția stelară a „elevilor” lui Elias Charalambous.

FCSB – Feyenoord, performanța săptămânii din Europa League

După ce a fost condusă cu scorul de 3-1, FCSB a reușit o revenire fantastică în fața propriilor suporteri și a învins-o pe Feyenoord Rotterdam, aceasta fiind a doua victorie a campioanei României în grupa principală de Europa League.

Partida a fost atât de impresionantă, încât UEFA a nominalizat jocul de pe Arena Națională la rubrica ”Performanța săptămânii”. Fanii au votat, iar gruparea lui Elias Charalambous a primit acest titlu, în urma rundei a 6-a.

🥵 Performance of the Week could only be one winner…

FCSB's 4-3 comeback vs Feyenoord 👏#UELPOTW pic.twitter.com/OR5s87Birp

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2025