FCSB a realizat performanța săptămânii în Europa League! Anunțul oficial al UEFA - Antena Sport

FCSB a bifat cea de-a doua victorie în grupa principală de UEFA Europa League, asta după ce a reușit o revenire de senzație pe Arena Națională, contra olandezilor de la Feyenoord Rotterdam.
Remontada roș-albaștrilor a fost supusă la vot de forul continental la rubrica ”Performanța săptămânii”, iar fani din lumea întreagă au votat evoluția stelară a „elevilor” lui Elias Charalambous.
FCSB – Feyenoord, performanța săptămânii din Europa League
După ce a fost condusă cu scorul de 3-1, FCSB a reușit o revenire fantastică în fața propriilor suporteri și a învins-o pe Feyenoord Rotterdam, aceasta fiind a doua victorie a campioanei României în grupa principală de Europa League.
Partida a fost atât de impresionantă, încât UEFA a nominalizat jocul de pe Arena Națională la rubrica ”Performanța săptămânii”. Fanii au votat, iar gruparea lui Elias Charalambous a primit acest titlu, în urma rundei a 6-a.
🥵 Performance of the Week could only be one winner…
FCSB's 4-3 comeback vs Feyenoord 👏#UELPOTW pic.twitter.com/OR5s87Birp
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 12, 2025
- Olandezii l-au desființat pe Robin Van Persie, după eșecul dramatic suferit de Feyenoord la București
- Gigi Becali, mesaj fabulos pentru Robin van Persie, după victoria cu Feyenoord: “Din sufragerie mă relaxez şi-l bat”
- “E absolut groaznic”. Cel mai bun jucător al lui Feyenoord a răbufnit după meciul cu FCSB
- Victoria FCSB-ului cu Feyenoord, în istorie! Niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
- Mihai Stoica, mesaj la prima oră după FCSB – Feyenoord 4-3. Cum a descris victoria dramatică a campioanei