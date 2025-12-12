"Cum mine s-a terminat". Antoine Baroan e OUT de la Rapid. Costel Gâlcă, anunţ de ultim moment - Antena Sport

Închide meniul
“Cum mine s-a terminat”. Antoine Baroan e OUT de la Rapid. Costel Gâlcă, anunţ de ultim moment

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 15:15

Costel Gâlcă, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport

Costel Gâlcă a anunţat că Antoine Baroan nu va mai face parte din lotul Rapidului. Antrenorul giuleştenilor a declarat că nu va trece peste ceea ce a făcut atacantul, motiv pentru care nu se va mai baza pe serviciile lui.

Antoine Baroan a fost exclus din lotul Rapidului pentru meciul din runda trecută cu Botoşani, meci încheiat la egalitate, scor 1-1. La momentul respectiv, s-a zvonit că antrenorul a luat această decizie din cauza unui scandal în care ar fi fost implicat atacantul, în timpul unui antrenament.

Costel Gâlcă a făcut anunţul: Antoine Baroan e OUT de la Rapid

Costel Gâlcă a declarat că Antoine Baroan nu a respectat anumite cerinţe, în timpul unui antrenament. Atacantul nu a fost la prima abatere, astfel că antrenorul giuleştenilor a decis să-l excludă definitiv din lotul echipei sale.

“Baroan e în afara lotului în continuare. Nu a fost nimic grav. Nu a făcut ce trebuie în antrenament, nu e prima dată, şi atunci…(N.r. A avut o discuţie, nemulţumit că nu joacă?) Nu. Poate cu alţii, cu mine, nu. Toţi sunt titulari, toţi pot juca, toţi au avut această opţiune, de a juca.

Vă mai spun încă o dată, nu e la prima abatere, cu mine s-a terminat din acest moment. Dacă a greşit, şi nu e prima dată, atunci nu o să mai intre în lot”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

Antoine Baroan, în vârstă de 25 de ani, a semnat cu Rapid la începutul sezonului. Atacantul francez cotat la 800.000 de euro a bifat 15 meciuri pentru giuleşteni, reuşind să marcheze două goluri în meciul cu Botoşani, din tur.

