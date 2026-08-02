Doi jucători importanţi de la Farul, OUT pentru confruntarea cu FCSB. Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău

Farul se pregăteşte de duelul cu FCSB, din etapa a treia a Ligii 1. Partida se va disputa luni, pe arena Arcul de Triumf, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe as.ro.
Ioan Ovidiu Sabău a prefaţat confruntarea cu FCSB şi a anunţat că nu se va putea baza pe doi jucători importanţi de la Farul. Denis Alibec şi Ionuţ Vînă vor rata duelul din runda a treia de campionat.
Doi jucători importanţi de la Farul, OUT pentru confruntarea cu FCSB: Denis Alibec şi Ionuţ Vînă
Denis Alibec a ieşit accidentat din duelul cu Corvinul, din ultima etapă. Ionuţ Vînă, de cealaltă parte, a părăsit terenul după o repriză de joc cu U Cluj, în prima rundă, lipsind ulterior de la partida cu hunedorenii.
„Ne vor lipsi doi jucători importanți, Alibec și Vînă, dar ceilalți jucătorii s-au pregătit foarte bine. În fața unui astfel de adversar trebuie să te organizezi foarte bine. Nu poți să te duci să joci cu FCSB și doar să te aperi, fără să le pui probleme.
E greu să aproximezi când o să revină Alibec, dar din ce am vorbit cu mediul, am vorbit și cu el dimineață, dar probabil 2 săptămâni. A început să alerge ușor, depinde de cum va reacționa piciorul când va face un antrenament de viteză, de intensitate. Nu a fost o accidentare ușoară, o leziune musculară, trebuie să fim atenți să nu recidiveze și să rateze perioada de toamnă”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, înainte de FCSB – Farul.
De asemenea, Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat convins că partida cu FCSB va fi una dificilă pentru Farul, în ciuda umilinţei suferite de roş-albaştri în preliminariile Conference League. Trupa lui Marius Baciu a fost eliminată ruşinos de FK Auda, scor 3-7, la general.
„Ne așteaptă un meci greu, un adversar care are calitate, valoare, experiență. O echipă care își fixează în fiecare an câștigarea campionatului. Noi trebuie să arătăm mai bine ca și echipă, grup, față de cum am arătat în primele două jocuri. Vrem să câștigăm ceva, iar indiferent de rezultat trebuie să se vadă că începem să avem identitate, un stil de joc, jucătorii să joace ca o echipă.
Au fost surprinși de un adversar care a jucat mai mult pe calități individuale, jucătorii de forță, cu execuții în fața porții. Individual, jucătorii nu au fost peste cei de la FCSB, doar că au reușit să înscrie din ocaziile pe care le-au avut, o echipă mai pragmatică”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.
Farul a înregistrat o victorie în acest debut de sezon, 2-0 cu Corvinul, fiind învinsă cu 1-2 de U Cluj, în prima rundă. De cealaltă parte, FCSB a acumulat şase puncte, după meciurile cu FC Argeş şi Csikszereda, ambele câştigate cu 2-0.
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