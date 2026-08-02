Doi jucători importanţi de la Farul, OUT pentru confruntarea cu FCSB. Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău

Farul se pregăteşte de duelul cu FCSB, din etapa a treia a Ligii 1. Partida se va disputa luni, pe arena Arcul de Triumf, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe as.ro.

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Ioan Ovidiu Sabău a prefaţat confruntarea cu FCSB şi a anunţat că nu se va putea baza pe doi jucători importanţi de la Farul. Denis Alibec şi Ionuţ Vînă vor rata duelul din runda a treia de campionat.

Doi jucători importanţi de la Farul, OUT pentru confruntarea cu FCSB: Denis Alibec şi Ionuţ Vînă

Denis Alibec a ieşit accidentat din duelul cu Corvinul, din ultima etapă. Ionuţ Vînă, de cealaltă parte, a părăsit terenul după o repriză de joc cu U Cluj, în prima rundă, lipsind ulterior de la partida cu hunedorenii.

„Ne vor lipsi doi jucători importanți, Alibec și Vînă, dar ceilalți jucătorii s-au pregătit foarte bine. În fața unui astfel de adversar trebuie să te organizezi foarte bine. Nu poți să te duci să joci cu FCSB și doar să te aperi, fără să le pui probleme.

E greu să aproximezi când o să revină Alibec, dar din ce am vorbit cu mediul, am vorbit și cu el dimineață, dar probabil 2 săptămâni. A început să alerge ușor, depinde de cum va reacționa piciorul când va face un antrenament de viteză, de intensitate. Nu a fost o accidentare ușoară, o leziune musculară, trebuie să fim atenți să nu recidiveze și să rateze perioada de toamnă”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, înainte de FCSB – Farul.