Jose Mourinho, impresionat după Real Madrid – Fiorentina 2-2: „Bestie!”

Real Madrid a bifat primul amical tare al verii, contra celor de la Fiorentina, confruntare transmisă pe AntenaPLAY şi terminată la egalitate, 2-2, în care Radu Drăguşin a fost integralist pentru gruparea italiană.
„Galacticii” au intrat într-o nouă eră după venirea lui Jose Mourinho în locul lui Xabi Alonso, iar lusitanul e decis să aducă din nou trofee pe Santiago Bernabeu.
Jucătorul lăudat de Jose Mourinho după Real Madrid – Fiorentina 2-2
Portughezul a folosit mai mulţi tineri, asta pentru că jucătorii ce au participat la Cupa Mondială sunt încă în vacanţă, iar printre aceşti fotbalişti fără experienţă se numără şi doi fundaşi centrali, Martinez şi Rivas. Mourinho a vorbit despre prestaţia lor, dar a concluzionat că au avut o muncă dificilă pentru că Moise Kean este un advesar dificil.
„Am evoluat cu 2 tineri în centrul defensivei, Joan Martinez şi Mario Rivas, şi aceştia au reuşit să aibă un meci excelent. Totuşi, din punct de vedere fizic nu sunt încă la cel mai înalt nivel şi pregătiţi să evolueze împotriva unei bestii precum e Moise Kean”, a spus Jose Mourinho pentru presa iberică.
Interesant este că atacantul italian a fost pe teren în ultimele 33 de minute ale confruntării şi cu toate acestea a fost un ghimpe în coasta apărării celor de la Real Madrid.
Cum s-a descurcat Radu Drăguşin la duelul cu Real Madrid
Împrumutat în această vară de italieni de la Tottenham, fundaşul central român a fost ezitant la confruntarea cu Real Madrid, spun jurnaliştii din peninsulă.
„Echipa Fiorentinei se află în căutarea unei identități, în timp ce se adaptează la un nou antrenor și la o componență a lotului foarte diferită față de cea din sezonul trecut. Compartimentul defensiv are nevoie, în esență, de o restructurare. În minutul 12, Ranieri a privit execuția splendidă a lui Endrick – un șut în diagonală care l-a învins pe De Gea, în urma unei sclipiri de geniu a lui Camavinga.
12 minute mai târziu, Drăgușin și Viery au fost prinși pe picior greșit când Carreras i-a pasat lui Ciria, iar acesta a marcat fulgerător al doilea gol. Într-adevăr, Drăgușin și Viery mai au nevoie să-și regleze poziționarea în defensivă. Evoluția lor s-a îmbunătățit în repriza secundă; meciurile de pregătire care urmează ar trebui să-i aducă la forma optimă pentru partidele care contează cu adevărat”, au scris jurnaliştii de la Firenzepost.it.
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