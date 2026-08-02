Marius Baciu i-a luat apărarea lui Mihai Stoica. Cum l-a numit pe oficialul de la FCSB, după tensiunile de la echipă

Marius Baciu i-a luat apărarea lui Mihai Stoica, după tensiunile din ultima perioadă de la FCSB. Antrenorul roş-albaştrilor a avut doar cuvinte de laudă la adresa preşedintelui Consiliului de Administraţie al echipei.

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Celor doi li s-a cerut demisia, după umilinţa suferită de FCSB în cupele europene. Roş-albaştrii au fost eliminaţi de FK Auda din turul doi preliminar de Conference League, letonii reuşind să se impună cu scorul de 7-3, la general.

Marius Baciu i-a luat apărarea lui Mihai Stoica şi l-a numit „erou”

Marius Baciu l-a descris pe Mihai Stoica ca fiind un „erou” pentru FCSB, ţinând cont de cele realizate alături de echipă. Antrenorul şi-a exprimat admiraţia pe care i-o poartă lui MM, după cele câteva luni în care au lucrat împreună la formaţia roş-albastră.

„MM Stoica, pentru clubul ăsta și pentru mine, e un erou. Nu îl cunoșteam personal, aveam doar respect pentru el, dar acum este un erou, credeți-mă, la cum pune problema”, a declarat Marius Baciu, la conferinţa de presă, înainte de FCSB – Farul.

De asemenea, în timpul conferinţei de presă, Marius Baciu a fost întrebat şi dacă Mihai Stoica are „mână liberă” şi este lăsat de Gigi Becali să-şi facă treaba la FCSB. Antrenorul a oferit un răspuns scurt: „Eu cred că da”, a spus Baciu.