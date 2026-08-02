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Marius Baciu i-a luat apărarea lui Mihai Stoica. Cum l-a numit pe oficialul de la FCSB, după tensiunile de la echipă

Viviana Moraru Publicat: 2 august 2026, 16:09

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Marius Baciu i-a luat apărarea lui Mihai Stoica. Cum l-a numit pe oficialul de la FCSB, după tensiunile de la echipă

Marius Baciu şi Mihai Stoica/ Sport Pictures

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Marius Baciu i-a luat apărarea lui Mihai Stoica, după tensiunile din ultima perioadă de la FCSB. Antrenorul roş-albaştrilor a avut doar cuvinte de laudă la adresa preşedintelui Consiliului de Administraţie al echipei.

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Celor doi li s-a cerut demisia, după umilinţa suferită de FCSB în cupele europene. Roş-albaştrii au fost eliminaţi de FK Auda din turul doi preliminar de Conference League, letonii reuşind să se impună cu scorul de 7-3, la general.

Marius Baciu i-a luat apărarea lui Mihai Stoica şi l-a numit „erou”

Marius Baciu l-a descris pe Mihai Stoica ca fiind un „erou” pentru FCSB, ţinând cont de cele realizate alături de echipă. Antrenorul şi-a exprimat admiraţia pe care i-o poartă lui MM, după cele câteva luni în care au lucrat împreună la formaţia roş-albastră.

„MM Stoica, pentru clubul ăsta și pentru mine, e un erou. Nu îl cunoșteam personal, aveam doar respect pentru el, dar acum este un erou, credeți-mă, la cum pune problema”, a declarat Marius Baciu, la conferinţa de presă, înainte de FCSB – Farul.

De asemenea, în timpul conferinţei de presă, Marius Baciu a fost întrebat şi dacă Mihai Stoica are „mână liberă” şi este lăsat de Gigi Becali să-şi facă treaba la FCSB. Antrenorul a oferit un răspuns scurt: „Eu cred că da”, a spus Baciu.

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Pentru FCSB, după ruşinea suferită în preliminariile Conference League, urmează duelul cu Farul, din etapa a treia a Ligii 1. Partida se va disputa luni, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe as.ro.

Marius Baciu s-a decis şi rămâne la FCSB

Marius Baciu a dezvăluit în conferința de presă premergătoare partidei dintre FCSB și Farul că nu are de gând momentan să își dea demisia de pe banca roș-albaștrilor. Discuțiile legate de o posibilă plecare a tehnicianului de de 51 de ani au apărut după rușinea suferită de formația din București în Europa, unde a fost eliminată de FK Auda în turul 2 preliminar Conference League.

„Mă simt foarte bine, simt că toată lumea e lângă echipă, inclusiv jucătorii. Nici jucătorii nu știau de unde au venit informațiile astea. Nu vreau să le comentez, să fie sănătoși. Am văzut ce mesaje au trimis jucătorii, înseamnă că sunt alături de noi. Nu citesc informațiile, nu le bag în seamă. Să scrie ce vor ei, sunt multe minciuni.

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Exclus, niciodată (n.r. să-și dea demisia). Nu o să renunț niciodată. Dacă se va considera, atunci o să analizăm. Deocamdată am mai multe victorii decât înfrângeri„, a spus antrenorul de la FCSB.

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