Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă după FCSB - Oţelul 1-0: "Nu poţi demonstra ceva într-o repriză" - Antena Sport

Dorinel Munteanu a tras concluziile după FCSB – Oţelul 1-0, meci decis de penalty-ul scos de Juri Cisotti şi transformat de Florin Tănase. A fost prima victorie a roş-albaştrilor după opt etape.

Fostul antrenor al gălăţenilor susţine că rotaţia jucătorilor de la FCSB nu aduce doar lucruri bune, fotbaliştii neavând timp să arate tot ce pot dacă evoluează doar o repriză.

Dorinel Munteanu a analizat FCSB – Oţelul 1-0

“Ce se întâmplă la FCSB nu știu, dar se vede din exterior că Cisotti și ceilalți jucători sunt rotiți, fiind angrenați în mai multe competiții. Randamentul lor nu poate să fie extraordinar, nu poți să-mi demonstrezi ceva într-o repriză.

Cisotti rămâne un jucător decisiv pentru FCSB. Eu am mai spus, Cisotti joacă foarte bine inter dreapta sau extremă dreapta”, a spus Dorinel Munteanu, citat de gsp.ro.

Dorinel Munteanu a criticat Oţelul

Dorinel Munteanu este antrenorul care o învinsese pe FCSB în ultimele două deplasări ale Oţelului la Bucureşti, de fiecare dată cu 2-0. Juri Cisotti a marcat de fiecare dată. Acum, liderul la selecţii al naţionalei României a criticat lipsa de curaj a moldovenilor.