Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă după FCSB - Oţelul 1-0: "Nu poţi demonstra ceva într-o repriză" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă după FCSB – Oţelul 1-0: “Nu poţi demonstra ceva într-o repriză”

Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă după FCSB – Oţelul 1-0: “Nu poţi demonstra ceva într-o repriză”

Publicat: 29 septembrie 2025, 14:30

Comentarii
Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă după FCSB – Oţelul 1-0: Nu poţi demonstra ceva într-o repriză

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Dorinel Munteanu a tras concluziile după FCSB – Oţelul 1-0, meci decis de penalty-ul scos de Juri Cisotti şi transformat de Florin Tănase. A fost prima victorie a roş-albaştrilor după opt etape.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul antrenor al gălăţenilor susţine că rotaţia jucătorilor de la FCSB nu aduce doar lucruri bune, fotbaliştii neavând timp să arate tot ce pot dacă evoluează doar o repriză.

Dorinel Munteanu a analizat FCSB – Oţelul 1-0

“Ce se întâmplă la FCSB nu știu, dar se vede din exterior că Cisotti și ceilalți jucători sunt rotiți, fiind angrenați în mai multe competiții. Randamentul lor nu poate să fie extraordinar, nu poți să-mi demonstrezi ceva într-o repriză.

Cisotti rămâne un jucător decisiv pentru FCSB. Eu am mai spus, Cisotti joacă foarte bine inter dreapta sau extremă dreapta”, a spus Dorinel Munteanu, citat de gsp.ro.

Dorinel Munteanu a criticat Oţelul

Dorinel Munteanu este antrenorul care o învinsese pe FCSB în ultimele două deplasări ale Oţelului la Bucureşti, de fiecare dată cu 2-0. Juri Cisotti a marcat de fiecare dată. Acum, liderul la selecţii al naţionalei României a criticat lipsa de curaj a moldovenilor.

Reclamă
Reclamă

“Rezultatul a fost echitabil. M-a surprins că Oțelul nu a avut o abordare mai consecventă, ținând cont de problemele de la FCSB. Trebuia scos un punct. Sau chiar 3 puncte. Au fost două reprize diferite.

Teritorial, Oțelul a dominat prima repriză, dar FCSB a vrut mai mult să câștige. La început era pusă sub semnul echilibrului partida, pentru că Oțelul a câștigat la București în precedentele două sezoane.

Per total, FCSB a câștigat meritat. Formația de start a FCSB-ului a fost una foarte neobișnuită, cu multe improvizații. De aceea, cred că Oțelul trebuia să profite”, a mai spus Dorinel.

Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbeiUn preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Observator
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”
Fanatik.ro
Ce amendă a primit persoana care i-a vandalizat gardul Palatului lui Gigi Becali: “Are temă să-l provoace!”
19:16
U Cluj – CFR Cluj, LIVE TEXT (21:00). Derby încins în Ardeal. Louis Munteanu este titular. Echipele de start
19:11
Se cunosc semifinalele din Supercupa Spaniei. Unde vor avea loc partidele
19:00
OFICIAL | Naţionala care a pierdut la masa verde un meci pe care l-a câştigat pe teren! Riscă ratarea World Cup!
18:40
Jose Mourinho, nostalgic înainte de duelul cu fosta lui echipă, Chelsea: “Face parte din istoria vieţii mele”
18:31
Jucătorii CFR-ului, motivați financiar pentru meciul cu ”U”! Ce prime oferă Neluțu Varga la victorie
18:30
Prima legendă a lui Manchester United care a cerut plecarea lui Ruben Amorim: “Nu văd nimic să-mi dea încredere”
Vezi toate știrile
1 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 2 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 3 Cristi Chivu, reacție fermă după Cagliari – Inter 0-2. Jucătorul lăudat: „Și pe mine mă surprinde” 4 Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului 5 Cum l-au putut numi olandezii pe Dennis Man, după ce internaţionalul român a oferit un assist în meciul lui PSV 6 Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”