FCSB - Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1 - Antena Sport

FCSB vine după o victorie la debutul în grupa principală din Europa League, în acest sezon. Campioana ultimelor două sezoane din România a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în deplasare. Singurul gol al meciului a fost marcat de David Miculescu. În Liga 1 FCSB a fost învinsă în ultima etapă, în deplasare, cu 3-1, de FC Botoşani.

Meciul FCSB – Oţelul e în format LIVE TEXT pe AS.ro duminică, de la ora 20:30. Campioana are neapărat nevoie de victorie, fiind pe locul 13 în Liga 1, poziţie ce duce la barajul de rămânere în prima ligă.

Sezonul trecut ambele echipe şi-au învins adversara din această seară în meciul din deplasare. FCSB – Oţelul Galaţi s-a terminat 0-2, într-un meci disputat în etapa a 3-a. În returul sezonului regular FCSB a “zdrobit-o”, în deplasare, pe Oţelul, învingând-o cu 4-1. Partida s-a disputat în etapa a 18-a.

Oţelul e pe locul 10 în Liga 1 după 10 etape disputate. Gălăţenii au acumulat 13 puncte. Gălăţenii au obţinut surprinzător o victorie etapa trecută, cu 1-0, împotriva liderului Ligii 1, Universitatea Craiova. Joao Lameira a înscris în minutul 44 singurul gol al partidei. Gălăţenii au încheiat partida cu Craiova în 10 oameni, după ce Paul Iacob a fost eliminat în minutul 90.