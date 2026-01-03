Gigi Becali scoate bani grei din buzunar pentru cantonamentul FCSB-ului. Condiții de Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali scoate bani grei din buzunar pentru cantonamentul FCSB-ului. Condiții de Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 3 ianuarie 2026, 16:56

Gigi Becali, FCSB / Colaj Antena Sport

FCSB a plecat deja în cantonamentul din Antalya, acolo unde echipa antrenată de Elias Charalambous se va pregăti pentru a doua parte a acestui sezon.

Campioana României are de recuperat puncte pentru a-și adjudeca prezența în play-off, iar patronul Gigi Becali scoate o sumă importantă din buzunar pentru ca echipa să se bucure de cele mai bune condiții.

Condiții de Champions League pentru FCSB în Antalya

FCSB respectă titulatură de campioană a României și va sta la unul dintre cele mai luxoase resorturi din Antalya. Gloria Sports Arena este baza cu stadion propriu unde gruparea roș-albastră își va face pregătirea de iarnă.

Complexul are 105.000 de metri pătraţi şi pe lângă stadion şi terenul de antrenament este dotat cu o sală ultramodernă, mai multe piscine, sală de conferinţe şi saună criogenică.

Un singur joc amical va disputa formația antrenată de Elias Charalambous în Antalya, contra turcilor de la Beșiktaș, care se va pregăti, de asemenea, în cadrul aceluiași complex.

Suma scoasă din buzunare de patronul Gigi Becali este de aproximativ 200.000 de euro, anunță fanatik.ro. 11 echipe din prima ligă a României se vor pregăti în Antalya pentru a doua parte a sezonului.

Comentarii


