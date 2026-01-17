Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1: „Meritam cele trei puncte” - Antena Sport

Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a remizat în deplasare cu Farul, scor 1-1, în etapa a 22-a din Liga 1. Antrenorul sibienilor s-a declarat nemulțumit de rezultat, fiind convins că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hermannstadt a fost echipa care a deschis scorul. Eduard Florescu a punctat spectaculos în minutul 52, iar Ionuț Vînă a egalat în minutul 88.

Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1

Dorinel Munteanu a subliniat faptul că echipa sa a fost mult mai periculoasă, în a doua repriză a partidei. Întrebat despre temperatura scăzută de la Ovidiu, fostul internațional a transmis că jucătorii săi trebuie să se adapteze și să treacă peste toate obstacolele, dacă vor să se salveze de la retrogradare.

„Nu pot să zic că nu sunt mulțumit, e foarte important și un punct, dar meritam trei. În primele minute, băieții nu au intrat bine, dar încet-încet, am început să controlăm jocul și în repriza a doua, echipa a fost mult mai periculoasă. Avem ceva probleme medicale, dar jucătorii au început să joace de prin minutul 20, în prima repriză ne-am creat o ocazie foarte clară, am controlat jocul.

Trebuia să ținem mai mult de minge, n-am făcut-o. Plecăm de la Constanța cu un punct, pentru mine e prea puțin, dar asta e situația. Pe vremea noastră era și mai frig. (N.r. Despre temperaturile scăzute) A fost frig, asta e situația, dar pentru a ieși din această situație, trebuie să trecem peste toate obstacolele.