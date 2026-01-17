Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1: „Meritam cele trei puncte” - Antena Sport

Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a remizat în deplasare cu Farul, scor 1-1, în etapa a 22-a din Liga 1. Antrenorul sibienilor s-a declarat nemulțumit de rezultat, fiind convins că echipa sa ar fi meritat cele trei puncte.
Hermannstadt a fost echipa care a deschis scorul. Eduard Florescu a punctat spectaculos în minutul 52, iar Ionuț Vînă a egalat în minutul 88.
Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1
Dorinel Munteanu a subliniat faptul că echipa sa a fost mult mai periculoasă, în a doua repriză a partidei. Întrebat despre temperatura scăzută de la Ovidiu, fostul internațional a transmis că jucătorii săi trebuie să se adapteze și să treacă peste toate obstacolele, dacă vor să se salveze de la retrogradare.
„Nu pot să zic că nu sunt mulțumit, e foarte important și un punct, dar meritam trei. În primele minute, băieții nu au intrat bine, dar încet-încet, am început să controlăm jocul și în repriza a doua, echipa a fost mult mai periculoasă. Avem ceva probleme medicale, dar jucătorii au început să joace de prin minutul 20, în prima repriză ne-am creat o ocazie foarte clară, am controlat jocul.
Trebuia să ținem mai mult de minge, n-am făcut-o. Plecăm de la Constanța cu un punct, pentru mine e prea puțin, dar asta e situația. Pe vremea noastră era și mai frig. (N.r. Despre temperaturile scăzute) A fost frig, asta e situația, dar pentru a ieși din această situație, trebuie să trecem peste toate obstacolele.
Eu sunt optimist de când am preluat echipa, am crezut în lot, în valoarea jucătorilor, dar trebuie să muncim la nivel de echipă. Îmi doresc un jucător sau doi, dar să văd cu accidentările, va veni o perioadă foarte grea. În 12 zile, jucăm cinci meciuri, se joacă acest retur de campionat. Trebuie să adunăm cât mai multe puncte”, a declarat Dorinel Munteanu, conform digisport.ro, după Farul – Hermannstadt 1-1.
Hermannstadt rămâne pe penultimul loc în Liga 1, cu 14 puncte, acumulate după 22 de meciuri jucate. Farul, de cealaltă parte, a ratat șansa de a se apropia de play-off, fiind pe locul 10, cu 28 de puncte.
- Rapid – Metaloglobus 1-0. Echipa lui Costel Gâlcă este prima în Liga 1, grație lui Alex Dobre
- Contract nou pentru Cătălin Cîrjan la Dinamo, după oferta refuzată. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile
- Eduard Florescu a răbufnit, după Farul – Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!”
- Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii
- Ianis Zicu, verdict sumbru după 1-1 cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează”