"Ai rămas la cumpărături cu Boupendza?" Alex Paşcanu, pus pe glume după gafa din Dubai. Declaraţii tari la revenirea în ţară - Antena Sport

Alex Paşcanu a revenit în România şi a fost pus pe glume după gafa făcută în Dubai. Fundaşul Rapidului nu a putut să se urce în avion alături de coechipieri şi a rămas blocat pe aeroportul din Emirate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Paşcanu a plecat în cantonament cu două paşapoarte, unul românesc şi unul britanic. La întoarcerea în ţară, nu l-a prezentat pe cel care trebuia şi a fost nevoit să îşi amâne revenirea în România.

Alex Paşcanu, pus pe glume după gafa din Dubai. Explicaţiile fundaşului Rapidului

Alex Paşcanu a avut o reacţie savuroasă în momentul în care a fost întrebat ce s-a întâmplat în Dubai.

„(De ce nu ai venit cu echipa? Ce s-a întâmplat?) Am mai stat şi eu să fac nişte cumpărături… am avut câte două antrenamente pe zi, ne-a rupt Mister. Aşa că am mai stat şi eu o zi pe acolo, să fac nişte cumpărături şi asta a fost.

Acum râdem, glumim, dar vreau să clarific situaţia. Când am intrat în ţară am intrat cu paşaportul britanic, după care am ajuns la hotel şi l-am pus în geamantan. După, când am plecat de la hotel, am plecat cu paşaportul românesc. Am uitat cu care am intrat în ţară. Când am ajuns la ‘emigrări’ mi s-a spus că nu am intrat cu paşaportul ăla în ţară.