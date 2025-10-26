Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cartonaș roșu rarisim în FCSB - UTA. Portarul arădenilor a făcut henț și a fost eliminat după consultarea VAR - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cartonaș roșu rarisim în FCSB – UTA. Portarul arădenilor a făcut henț și a fost eliminat după consultarea VAR

Cartonaș roșu rarisim în FCSB – UTA. Portarul arădenilor a făcut henț și a fost eliminat după consultarea VAR

Andrei Nicolae Publicat: 26 octombrie 2025, 21:38

Comentarii
Cartonaș roșu rarisim în FCSB – UTA. Portarul arădenilor a făcut henț și a fost eliminat după consultarea VAR

Momentul în urma căruia Dejan Iliev a fost eliminat / Captură Digi Sport

Duelul dintre FCSB și UTA Arad a oferit un moment care se vede destul de rar în fotbal. Portarul echipei lui Adrian Mihalcea, Dejan Iliev, a fost eliminat chiar înainte de finalul primei reprize, după ce a comis un henț, mai exact a atins mingea cu mâna în afara spațiului în care îi era permis, și anume în careu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitrul întâlnirii, Andrei Moroiță, nu a sesizat pe moment ce s-a întâmplat și a fost chemat la camera VAR, moment în care a văzut ce s-a întâmplat concret. Nici măcar jucătorul FCSB-ului implicat în fază, David Miculescu, nu a cerut vreun cartonaș, pentru că nu și-a dat seama de gafa portarului.

Portarul lui UTA, eliminat în meciul cu FCSB

În minutul 45+2 al meciului, Darius Olaru l-a lansat bine pe David Miculescu în adâncime, jucătorul intrat în locul lui Cisotti a încercat să dea mingea pe lângă Iliev, însă portarul a intervenit. Goalkeeper-ul a apelat însă la un procedeu interzis, blocând balonul cu mâna în afara careului.

Imediat după ce Iliev a făcut hențul, Elias Charalambous i-a făcut semn arbitrului de rezervă că portarul a comis o abatere, iar centralul Andrei Moroiță a fost chemat la VAR. După ce a văzut faza, arbitrul s-a conformat și la eliminat pe Iliev pentru că a oprit o fază iminentă de gol, Miculescu fiind în poziție de 1 la 1 cu goalkeeper-ul în momentul intervenției.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: “Poate atât ne e valoarea”. Rotaru a plătit 4,5 milioane de euro pe transferurile din vară
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, băgat în ședință de galeria Craiovei: “Poate atât ne e valoarea”. Rotaru a plătit 4,5 milioane de euro pe transferurile din vară
21:32
Lovitură pentru FCSB în meciul cu UTA. Juri Cisotti, înlocuit după ce s-a accidentat în prima repriză
21:20
LIVE VIDEOTondela – Sporting Lisabona 0-2. Campioana en-titre poate egala provizoriu liderul FC Porto
21:04
Vinicius Jr, atac la Lamine Yamal după victoria din ”El Clasico”: „Vorbește acum!”
20:59
Daniel Bîrligea, două goluri într-o săptămână la FCSB. Reușită de senzație în meciul cu UTA
20:53
Neluțu Varga s-a decis după primul meci al CFR-ului de la plecarea lui Mandorlini. Ce face cu postul de antrenor
20:40
LIVE VIDEOColorado Avalanche – New Jersey Devils 3-3. Nebunie pe gheață în ultima perioadă a meciului
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 6 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent