Cartonaș roșu rarisim în FCSB - UTA. Portarul arădenilor a făcut henț și a fost eliminat după consultarea VAR - Antena Sport

Duelul dintre FCSB și UTA Arad a oferit un moment care se vede destul de rar în fotbal. Portarul echipei lui Adrian Mihalcea, Dejan Iliev, a fost eliminat chiar înainte de finalul primei reprize, după ce a comis un henț, mai exact a atins mingea cu mâna în afara spațiului în care îi era permis, și anume în careu.

Arbitrul întâlnirii, Andrei Moroiță, nu a sesizat pe moment ce s-a întâmplat și a fost chemat la camera VAR, moment în care a văzut ce s-a întâmplat concret. Nici măcar jucătorul FCSB-ului implicat în fază, David Miculescu, nu a cerut vreun cartonaș, pentru că nu și-a dat seama de gafa portarului.

Portarul lui UTA, eliminat în meciul cu FCSB

În minutul 45+2 al meciului, Darius Olaru l-a lansat bine pe David Miculescu în adâncime, jucătorul intrat în locul lui Cisotti a încercat să dea mingea pe lângă Iliev, însă portarul a intervenit. Goalkeeper-ul a apelat însă la un procedeu interzis, blocând balonul cu mâna în afara careului.

Imediat după ce Iliev a făcut hențul, Elias Charalambous i-a făcut semn arbitrului de rezervă că portarul a comis o abatere, iar centralul Andrei Moroiță a fost chemat la VAR. După ce a văzut faza, arbitrul s-a conformat și la eliminat pe Iliev pentru că a oprit o fază iminentă de gol, Miculescu fiind în poziție de 1 la 1 cu goalkeeper-ul în momentul intervenției.