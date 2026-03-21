Dramă pentru Eugen Neagoe! Mama antrenorului a murit înainte de Metaloglobus – Petrolul 1-0

Eugen Neagoe nu a fost prezent la conferinţa de presă de la finalul meciului Metaloglobus – Petrolul Ploieşti, câştigat de gazde cu 1-0. Înaintea partidei din etapa a doua a play-out-ului, Eugen Neagoe a primit o veste cruntă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul “lupilor galbeni” a aflat înaintea partidei că mama sa a murit în această dimineaţă. El a rămas până la finalul meciului pe bancă, dar nu a venit la conferinţa de presă. În locul acestuia a venit secundul Carmel Bărbulescu.

Petrolul Ploieşti a pierdut duelul disputat la Clinceni. Metaloglobus s-a impus graţie golului marcat de Florin Purece, în minutul 74, din penalty.

Metaloglobus a făcut un nou pas către evitarea retrogradării, după ce în prima etapă reușise să scoată un rezultat de egalitate pe Arena Națională, contra campioanei FCSB.

Echipa antrenată de Florin Bratu s-a impus la limită în duelul cu Petrolul Ploiești, grație golului marcat de Florin Purece, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 74.