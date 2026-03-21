Dramă pentru Eugen Neagoe! Mama antrenorului a murit înainte de Metaloglobus – Petrolul 1-0

Publicat: 21 martie 2026, 17:37

Eugen Neagoe, în timpul meciului Metaloglobus - Petrolul Ploieşti / Sport Pictures

Eugen Neagoe nu a fost prezent la conferinţa de presă de la finalul meciului Metaloglobus – Petrolul Ploieşti, câştigat de gazde cu 1-0. Înaintea partidei din etapa a doua a play-out-ului, Eugen Neagoe a primit o veste cruntă.

Antrenorul “lupilor galbeni” a aflat înaintea partidei că mama sa a murit în această dimineaţă. El a rămas până la finalul meciului pe bancă, dar nu a venit la conferinţa de presă. În locul acestuia a venit secundul Carmel Bărbulescu.

Petrolul Ploieşti a pierdut duelul disputat la Clinceni. Metaloglobus s-a impus graţie golului marcat de Florin Purece, în minutul 74, din penalty.

Metaloglobus a făcut un nou pas către evitarea retrogradării, după ce în prima etapă reușise să scoată un rezultat de egalitate pe Arena Națională, contra campioanei FCSB.

Echipa antrenată de Florin Bratu s-a impus la limită în duelul cu Petrolul Ploiești, grație golului marcat de Florin Purece, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 74.

Cu această victorie, formație nou promovată a ajuns la cota 10 în play-out și este în acest moment la trei puncte distanță de locul de baraj, ocupat de Unirea Slobozia.

Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Observator
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Estavana Polman, interviu eveniment: „Vreau să îmi închei cariera la Rapid!” Semnal de alarmă pentru handbalul românesc: „Îmi doresc o ligă corectă!” + Sfat pentru tinerele jucătoare: „Nu căutaţi doar banii”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Estavana Polman, interviu eveniment: „Vreau să îmi închei cariera la Rapid!” Semnal de alarmă pentru handbalul românesc: „Îmi doresc o ligă corectă!” + Sfat pentru tinerele jucătoare: „Nu căutaţi doar banii”. Video exclusiv
18:30

LIVE SCORECsikszereda – Farul 0-0. Constănţenii vor să urce pe locul 2 în play-out
18:23

Steven Gerrard a identificat marea problemă de la Liverpool, după înfrângerea cu Brighton: “Un efect major”
18:20

Cristi Chivu a rupt tăcerea, după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Nu putem controla greșelile altora”
18:13

Jucătorul dorit de Chivu s-a săturat de Arsenal: „Mi-e dor de soare”
18:01

Gico Grozav trage un semnal de alarmă, după 0-1 cu Metaloglobus: „O rușine! Sunt dezamăgit”
17:31

VIDEOGeorge Cîmpanu, execuție imparabilă în China! Românul, protagonist într-un meci cu 6 goluri
Vezi toate știrile
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent” 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”