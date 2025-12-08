Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a declarat despre lupta la play-off - Antena Sport

Închide meniul
Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a declarat despre lupta la play-off

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 19:11

Dumitru Dragomir / SPORT PICTURES

Rapidul este în prezent lider în Liga 1, însă giuleștenii nu sunt, cel puțin în viziunea lui Dumitru Dragomir, principalii favoriți pentru câștigarea titlului de campioană a României.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre șansele celor de la FCSB și CFR Cluj la play-off, dar și despre echipa care este „în cărți” pentru cucerirea campionatului.

Dumitru Dragomir, verdict sumbru pentru CFR Cluj

Prezent luni în cadrul Galei Fanatik, Dumitru Dragomir a făcut o analiză asupra luptei la titlu din Liga 1. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a venit cu un verdict dur pentru CFR Cluj în privința prezenței în play-off.

Mai mult decât atât, ”Oracolul din Bălcești” a transmis că Universitatea Craiova ar trebui să câștige titlul, meritele pentru construirea echipei fiind ale lui Mirel Rădoi și Sorin Cârțu.

„Cred că Steaua (n. r. FCSB), pentru că pentru mine FCSB este 100% Steaua pentru că știu cum s-a întâmplat, ar putea să intre în play-off, dar la CFR este aproape imposibil. Faceți și voi calculul. Doar dacă câștigă tot de acum înainte.

Universitatea Craiova are un lot bun datorită lui Rădoi și Cârțu. După valoarea lotului ar trebui să iasă campioană. Botoșani? O întâmplare, vedeți-vă de treabă, dar este de felicitat Iftime pentru că rezistă de atâția ani și bagă banii lui. Asta este un lucru foarte bun. Așa ar trebui să fie mulți, dar în România este sărăcie multă. Doar câțiva au bani, dar s-au speriat când i-a băgat Băsescu la pușcărie atunci”, a declarat Dumitru Dragomir.

Comentarii


