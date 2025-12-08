Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a declarat despre lupta la play-off - Antena Sport

Rapidul este în prezent lider în Liga 1, însă giuleștenii nu sunt, cel puțin în viziunea lui Dumitru Dragomir, principalii favoriți pentru câștigarea titlului de campioană a României.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre șansele celor de la FCSB și CFR Cluj la play-off, dar și despre echipa care este „în cărți” pentru cucerirea campionatului.

Dumitru Dragomir, verdict sumbru pentru CFR Cluj

Prezent luni în cadrul Galei Fanatik, Dumitru Dragomir a făcut o analiză asupra luptei la titlu din Liga 1. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a venit cu un verdict dur pentru CFR Cluj în privința prezenței în play-off.

Mai mult decât atât, ”Oracolul din Bălcești” a transmis că Universitatea Craiova ar trebui să câștige titlul, meritele pentru construirea echipei fiind ale lui Mirel Rădoi și Sorin Cârțu.

„Cred că Steaua (n. r. FCSB), pentru că pentru mine FCSB este 100% Steaua pentru că știu cum s-a întâmplat, ar putea să intre în play-off, dar la CFR este aproape imposibil. Faceți și voi calculul. Doar dacă câștigă tot de acum înainte.