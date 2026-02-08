"Dureros, prea aspru" Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
"Dureros, prea aspru" Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB!

Home | Fotbal | Liga 1 | "Dureros, prea aspru" Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB!

“Dureros, prea aspru” Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 februarie 2026, 23:32

Dureros, prea aspru Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB!

Laszlo Balint în timpul unui meci / Sport Pictures

Antrenorul Oţelului, Laszlo Balint (46 de ani), a fost foarte dezamăgit după ce echipa lui a fost umilită de FCSB, deşi a condus scorul.

Cu această înfrângere, 1-4 cu FCSB, Oţelul păstrează şanse minime de a prinde play-off-ul Ligii 1.

Laszlo Balint, după Oţelul – FCSB 1-4: “Greşelile personale ne-au costat”

“La scorul acesta nu știu dacă mai sunt foarte multe lucruri de comentat. Au fost câteva momente care au influențat scorul final și direcția în care s-au dus punctele. În primul rând, cred că în prima repriză greșelile personale ne-au costat.

Sunt un pic preocupat de modul în care am gestionat momentele de după ce am deschis scorul. Noi în general, pe teren propriu, eram bine când deschideam scorul. Am făcut greșeli care au fost taxate acum. Ambele goluri s-au luat pe greșeli individuale în prima repriză apoi a revenit eliminarea lui Zivulic.

Discutasem cu băieții la pauză că am mare încredere că putem pune presiune pe adversar, să marcăm un gol sau goluri. Să joci împotriva FCSB-ului în 10 oameni… Este greu. Când ești în inferioritare, orice strategie alegi, o echipă precum FCSB, cu foarte multă calitate individuală, te taxează.

E un rezultat dureros, poate prea aspru ca scor. E un moment greu pe care trebuie să îl gestionăm bine. Avem o săptămână grea, mergem la Cluj, jucăm cu Universitatea în Cupă, apoi în campionat. Suntem obligați să ne revenim”, a declarat Laszlo Balint pentru digisport.ro după Oţelul – FCSB 1-4.

Oţelul – FCSB 1-4

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.

Bucureştenii au început în ofensivă la Galaţi şi, după ocaziile lui Bîrligea, din minutul 2 şi Pantea, minutul 20, a căzut şi primul gol, dar marcat de Oţelul. Zhelev a înscris pentru gazde, în minutul 25, deschizând scorul şi dând speranţe tribunei. Însă oaspeţii au egalat în minutul 31, când Tănase i-a pasat excelent lui Bîrligea, iar acesta a marcat. Tănase a fost din nou servant pentru Bîrligea, în minutul 43 şi FCSB a intrat cu avantaj de un gol la pauză. Gazdele au rămas în zece din minutul 54, după eliminarea lui Zivulic pentru un fault la Bîrligea, iar elevii lui Charalambous nu au ratat momentul. Florin Tănase a pasat din nou decisiv, de data aceasta pentru Olaru, în minutul 66, pentru ca decarul roş-albaştrilor să reuşească să înscrie în minutul 79 ultimul gol al partidei.

Oţelul – FCSB s-a încheiat 1-4 şi bucureştenii sunt pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.

 

