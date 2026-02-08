"Dureros, prea aspru" Reacţia lui Laszlo Balint după ce Oţelul a fost umilită de FCSB! - Antena Sport

Antrenorul Oţelului, Laszlo Balint (46 de ani), a fost foarte dezamăgit după ce echipa lui a fost umilită de FCSB, deşi a condus scorul.

Cu această înfrângere, 1-4 cu FCSB, Oţelul păstrează şanse minime de a prinde play-off-ul Ligii 1.

Laszlo Balint, după Oţelul – FCSB 1-4: “Greşelile personale ne-au costat”

“La scorul acesta nu știu dacă mai sunt foarte multe lucruri de comentat. Au fost câteva momente care au influențat scorul final și direcția în care s-au dus punctele. În primul rând, cred că în prima repriză greșelile personale ne-au costat.

Sunt un pic preocupat de modul în care am gestionat momentele de după ce am deschis scorul. Noi în general, pe teren propriu, eram bine când deschideam scorul. Am făcut greșeli care au fost taxate acum. Ambele goluri s-au luat pe greșeli individuale în prima repriză apoi a revenit eliminarea lui Zivulic.

Discutasem cu băieții la pauză că am mare încredere că putem pune presiune pe adversar, să marcăm un gol sau goluri. Să joci împotriva FCSB-ului în 10 oameni… Este greu. Când ești în inferioritare, orice strategie alegi, o echipă precum FCSB, cu foarte multă calitate individuală, te taxează.