"E cel mai bun" Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1! - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a avut un remarcat în mod special după ce “câinii” au învins-o cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi au urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Raul Opruţ (28 de ani), care a reuşit o “dublă” împotriva fostei sale echipe şi a dus-o pe Dinamo pe primul loc.

Andrei Nicolescu: “Opruţ e cel mai bun fundaş stânga din campionat. Peste Bancu”

„Îmi aduceam aminte când am venit la Sibiu acum doi ani, după 1-1 cu CFR, și aveam speranțe, iar în minutul 30 era 3-0 pentru ei. A dat și Opruț gol atunci. L-am iertat în seara asta. Dacă mă uit înapoi, și golul de atunci tot după o respingere a venit. El are calitate mare, nu sunt surprins de execuțiile lui.

Eu am spus că e cel mai bun fundaș stânga din campionat. Peste Bancu. Are constanță, poate nu e atât de spectaculos, dar are o constanță incredibilă. Și uite că a fost și spectaculos.

Victoria e foarte importantă, ne arată că putem fi capabili să trecem de hopul mental pe care îl aveam atunci când trebuia să câștigăm un meci pentru a fi pe primul loc”, a declarat Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.