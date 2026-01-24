"E cel mai bun" Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 9:15

E cel mai bun Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1!

Andrei Nicolescu - Sport Pictures

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a avut un remarcat în mod special după ce “câinii” au învins-o cu 2-1, în deplasare, pe Hermannstadt şi au urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1.

Este vorba despre Raul Opruţ (28 de ani), care a reuşit o “dublă” împotriva fostei sale echipe şi a dus-o pe Dinamo pe primul loc.

Andrei Nicolescu: “Opruţ e cel mai bun fundaş stânga din campionat. Peste Bancu”

Îmi aduceam aminte când am venit la Sibiu acum doi ani, după 1-1 cu CFR, și aveam speranțe, iar în minutul 30 era 3-0 pentru ei. A dat și Opruț gol atunci. L-am iertat în seara asta. Dacă mă uit înapoi, și golul de atunci tot după o respingere a venit. El are calitate mare, nu sunt surprins de execuțiile lui.

Eu am spus că e cel mai bun fundaș stânga din campionat. Peste Bancu. Are constanță, poate nu e atât de spectaculos, dar are o constanță incredibilă. Și uite că a fost și spectaculos.

Victoria e foarte importantă, ne arată că putem fi capabili să trecem de hopul mental pe care îl aveam atunci când trebuia să câștigăm un meci pentru a fi pe primul loc”, a declarat Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.

Hermannstadt – Dinamo 1-2. „Dubla” lui Opruţ i-a făcut lideri pe “câini”

Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 23-a din Liga 1, şi a urcat pe primul loc al clasamentului.

Meciul de la Sibiu s-a jucat, practic, în repriza secundă. Raul Opruţ l-a învins pe portarul sibienilor în minutul 71, cu un şut din marginea careului. Neguţ a căutat golul cu un şut de la distanţă, dar Epassy a prins mingea, în minutul 75, pentru ca Gjorgjievski să egaleze un minut mai târziu, la o degajare a portarului Căbuz. Atacantul nord-macedonean a primit mingea, a rezistat atacului lui Boateng şi a marcat din careu. Minutul 80 a adus golul victoriei dinamoviste.

La un corner mingea a fost respinsă de sibieni şi Opruţ a şutat din voleu, făcându-l spectator pe Căbuz. Dinamo s-a impus cu 2-1 şi a trecut pe primul loc, deocamdată, cu 44 de puncte. FC Hermannstadt este penultima în clasament, cu 14 puncte.

