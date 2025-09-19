"E foarte greu și pentru ei". Mihai Lixandru e convins că FCSB își va reveni și a făcut o remarcă - Antena Sport

Închide meniul
Liga 1

“E foarte greu și pentru ei”. Mihai Lixandru e convins că FCSB își va reveni și a făcut o remarcă

19 septembrie 2025, 16:58

Mihai Lixandru, în timpul unui meci cu FCSB / Profimedia

Mihai Lixandru are încredere că FCSB va reveni la formă arătată în sezonul trecut, deși a recunoscut că situația campioanei en-titre nu este deloc una “roz”. În plus, mijlocașul roș-albaștrilor a făcut o remarcă și cu privire la Universitatea Craiova, liderul Ligii 1.

După nouă etape, elevii lui Elias Charalambous au doar o victorie.

Lixandru: “Eu cred că avem putere”

Fotbalistul de 24 de ani al lui FCSB anticipează că Universitatea Craiova nu va putea să își mențină ritmul foarte bun la nesfârșit, ținând cont că și ea este implicată în cupele europene. În plus, Lixandru a remarcat și alte două echipe din Liga 1 în privința luptei la titlu, respectiv pe olteni și pe Rapid.

În campionat stau destul de rău lucrurile în momentul de față. Au fost multe meciuri, calificările, dezamăgirea ieșirii din Champions League din preliminarii. A fost un pic mai complicat.

Sunt convins că putem să revenim ca în sezoanele trecute. E foarte greu și pentru Craiova să joace din 3 în 3 zile, acum că s-au calificat și ei într-o cupă europeană.

Eu cred că avem putere, dar recunoaștem că și Craiova și Rapid au echipe bune. Va fi un campionat frumos“, a spus Mihai Lixandru într-un interviu acordat pentru EAD, citat de digisport.ro.

FCSB are un bilanț de o victorie, patru remize și patru înfrângeri în startul de campionat. Pentru roș-albaștri urmează duelul cu FC Botoșani de astăzi, după care va debuta în grupa Europa League contra celor de la Go Ahead Eagles, pe 25 septembrie, de la 19:45.

