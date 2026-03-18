Două reveniri anunțate de Zeljko Kopic la Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: „Suntem pregătiți”

Viviana Moraru Publicat: 18 martie 2026, 17:06

Zeljko Kopic, în timpul unei conferinţe de presă la Dinamo / Profimedia

Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a doua a play-off-ului. Partida se va disputa joi, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Antrenorul croat a oferit ultimele detalii despre situația jucătorilor accidentați. Andrei Mărginean și Kennedy Boateng au șanse mari să evolueze împotriva Universității Craiova.

Două reveniri anunțate de Zeljko Kopic la Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: Boateng și Mărginean

Zeljko Kopic a dezvăluit că ambii jucători s-au antrenat normal și sunt apți pentru confruntarea cu oltenii, însă decizia finală se va lua în ziua duelului. Andrei Mărginean s-a operat de apendicită înaintea meciului cu FC Argeș, iar Kennedy Boateng s-a accidentat în meciul cu CFR Cluj, din ultima etapă a sezonului regular.

De asemenea, Zeljko Kopic a transmis că atmosfera de la Dinamo este una foarte bună, în ciuda faptului că echipa a înregistrat patru înfrângeri la rând în Liga 1. În etapa trecută, „câinii” au pierdut cu Rapid, scor 2-3, meciul fiind marcat de gafa de proporții a lui Istvan Kovacs, care nu a dictat fault în atac la faza golului egalizator marcat de Claudiu Petrila, în minutul 67.

„Atmosfera de la echipă este foarte bună. Unii dintre jucători sunt în recuperare. Boateng și Mărginean se simt mai bine, vom vedea care va fi situația lor pentru mâine, însă se antrenează cu noi. Pușcaș își continuă progresul individual. Toți ceilalți jucători sunt în regulă și suntem pregătiți pentru partida de mâine.

Avem felul nostru de a face lucrurile, iar jucătorii înțeleg situația. Sunt complet conectați la club și la ceea ce trebuie să facă. Energia este foarte bună. Suntem într-o situație dificilă, este adevărat, însă fiecare joc reprezintă o oportunitate de a îmbunătăți lucrurile, de a întoarce situația în favoarea noastră și de a începe să acumulăm puncte”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă, înainte de Dinamo – Universitatea Craiova.

