“Echipă de doi lei!” Mirel Rădoi, sfătuit din toate părţile să rămână la FCSB: “A vorbit şi cu el”

Alex Masgras Publicat: 21 aprilie 2026, 9:32

Mirel Rădoi / Sport Pictures

Viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB este sub un mare semn de întrebare după victoria obţinută de formaţia roş-albastră pe terenul lui Farul Constanţa, scor 3-2. Zilele trecute, fostul selecţioner a primit o ofertă de la Gaziantep, iar presa din Turcia a anunţat că Rădoi ar urma să plece de la FCSB imediat după meciul de la Ovidiu.

Antrenorul FCSB-ului nu a confirmat, dar nici nu a infirmat, atunci când a fost întrebat despre plecarea la Gaziantep, în timp ce Gigi Becali, care i-a numit pe turci “o echipă de doi lei”, încearcă să îl convingă să rămână la echipa sa pentru a obţine calificarea în cupele europene.

Gigi Becali susţine că Mirel Rădoi a fost sfătuit de Cosmin Olăroiu să rămână la FCSB

Becali nu este însă singurul om care încearcă să îl convingă pe Mirel Rădoi să rămână la FCSB. Pe lângă Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului, Cosmin Olăroiu este un alt nume important cu care Rădoi a vorbit, potrivit patronului roş-albaştrilor.

“Eu i-am spus că, dacă are ofertă, poate să plece oricând și e valabilă asta. Mi-a spus MM după de Gaziantep, o echipă de doi lei din Turcia. L-am sunat și i-am zis ‘Cum să faci așa ceva?’. A zis că și-a dat cuvântul.

Să facă ce vrea, cum vrea el și cum îi e mai bine lui. Eu cred că bine pentru el e să rămână. Am antrenor pe Mirel Rădoi, care sper să rămână, așa e bine pentru el. Toată lumea spune că așa e bine pentru el, și eu, și MM, și Olăroiu, că a vorbit cu Olăroiu”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

