„E noul bombardier”. Andrei Nicolescu, laude pentru George Pușcaș. Ce a spus despre Cătălin Cîrjan

Andrei Nicolescu a oferit prima reacție, după ce Dinamo a învins-o pe FC Argeș, scor 2-1, în etapa a opta de play-off. Președintele „câinilor” l-a lăudat pe George Pușcaș.
Atacantul a marcat primul gol în tricoul „câinilor”, oferind și o pasă decisivă la reușita lui Kennedy Boateng din prelungirile meciului.
Andrei Nicolescu, laude pentru George Pușcaș, după Dinamo – FC Argeș 2-1
Andrei Nicolescu l-a descris pe George Pușcaș ca fiind noul „bombardier” de la Dinamo. Președintele „câinilor” a transmis că transferul atacantului s-a dovedit a fi unul inspirat.
De asemenea, Nicolescu a oferit declarații și despre situația lui Cătălin Cîrjan, care a fost înlocuit de Zeljko Kopic în minutul 61. Căpitanul lui Dinamo s-a confruntat cu probleme și a tras de el pentru a putea juca.
„Despre meci vreau să spun că, în contextul în care am fost noi și la câte absențe aveam, e extraordinar ce au făcut băieții. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Cătă (n.r. Cătălin Cîrjan), că a tras de el și s-a văzut că nu poate să joace. Dar a cât a putut, a tras extraordinar și a făcut un meci bun.
Vreau să-i mulțumesc, nici nu știu cum să-l numesc, noul bombardier sau habar n-am, nu știu, lui George (n.r. Pușcaș). A dovedit că e un atacant de clasă și cred că a arătat și arată din ce în ce mai bine. Cred că arată că a fost o alegere bună. Lui Boa (n.r. Boateng) îi mulțumesc pentru caracterul lui și pentru dedicația pe care a făcut-o la finalul meciului, dar pentru caracter, pentru că știam că are acest caracter și pentru toți băieții care au luptat extraordinar și au avut un spirit incredibil. Și cred că venită victoria așa în ultimul minut a fost foarte, foarte plăcută. Cu tensiune, dar foarte importantă”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.
