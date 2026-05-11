„E noul bombardier”. Andrei Nicolescu, laude pentru George Pușcaș. Ce a spus despre Cătălin Cîrjan

Andrei Nicolescu a oferit prima reacție, după ce Dinamo a învins-o pe FC Argeș, scor 2-1, în etapa a opta de play-off. Președintele „câinilor” l-a lăudat pe George Pușcaș.

Atacantul a marcat primul gol în tricoul „câinilor”, oferind și o pasă decisivă la reușita lui Kennedy Boateng din prelungirile meciului.

Andrei Nicolescu l-a descris pe George Pușcaș ca fiind noul „bombardier” de la Dinamo. Președintele „câinilor” a transmis că transferul atacantului s-a dovedit a fi unul inspirat.

De asemenea, Nicolescu a oferit declarații și despre situația lui Cătălin Cîrjan, care a fost înlocuit de Zeljko Kopic în minutul 61. Căpitanul lui Dinamo s-a confruntat cu probleme și a tras de el pentru a putea juca.

„Despre meci vreau să spun că, în contextul în care am fost noi și la câte absențe aveam, e extraordinar ce au făcut băieții. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Cătă (n.r. Cătălin Cîrjan), că a tras de el și s-a văzut că nu poate să joace. Dar a cât a putut, a tras extraordinar și a făcut un meci bun.