Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – FC Argeș 2-1. Motivul pentru care l-a schimbat pe Cîrjan: „E greu să joci așa”

Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a învins-o cu 2-1 pe FC Argeș, în etapa a opta a play-off-ului. Antrenorul s-a declarat foarte bucuros, după victoria dramatică obținută de echipa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo s-a impus grație golului marcat de Kennedy Boateng, în minutul 90+2. George Pușcaș a deschis scorul în minutul 3, iar Bettaieb a egalat în minutul 64.

Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – FC Argeș 2-1

Zeljko Kopic a explicat și motivul pentru care l-a schimbat pe Cătălin Cîrjan în minutul 61, Georgi Milanov fiind trimis în locul căpitanului lui Dinamo. Antrenorul a dezvăluit că mijlocașul român s-a confruntat cu probleme la genunchi, în ultimele săptămâni.

De asemenea, Kopic a vorbit și despre protestul fanilor, cei din galerie refuzând să intre pe stadion la meciul cu FC Argeș. Tehnicianul lui Dinamo speră ca totul să se rezolve între conducere și suporteri.

„Sunt fericit, sunt importante punctele, le meritam. Am fost foarte buni în primele 30 de minute, și ei au încercat să facă pressing, să nu ne ofere posibilități. Energia a fost bună, după au schimbat trei jucători și din greșelile noastre, le-am oferit anumite tranziții, au și marcat. Ne-am asumat riscuri, am depus efort și am câștigat acest meci dând totul pe teren și datorită conexiunii dintre jucători.