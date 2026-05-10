Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – FC Argeș 2-1. Motivul pentru care l-a schimbat pe Cîrjan: „E greu să joci așa”

Zeljko Kopic a oferit prima reacție, după ce Dinamo a învins-o cu 2-1 pe FC Argeș, în etapa a opta a play-off-ului. Antrenorul s-a declarat foarte bucuros, după victoria dramatică obținută de echipa sa.
Dinamo s-a impus grație golului marcat de Kennedy Boateng, în minutul 90+2. George Pușcaș a deschis scorul în minutul 3, iar Bettaieb a egalat în minutul 64.
Zeljko Kopic a explicat și motivul pentru care l-a schimbat pe Cătălin Cîrjan în minutul 61, Georgi Milanov fiind trimis în locul căpitanului lui Dinamo. Antrenorul a dezvăluit că mijlocașul român s-a confruntat cu probleme la genunchi, în ultimele săptămâni.
De asemenea, Kopic a vorbit și despre protestul fanilor, cei din galerie refuzând să intre pe stadion la meciul cu FC Argeș. Tehnicianul lui Dinamo speră ca totul să se rezolve între conducere și suporteri.
„Sunt fericit, sunt importante punctele, le meritam. Am fost foarte buni în primele 30 de minute, și ei au încercat să facă pressing, să nu ne ofere posibilități. Energia a fost bună, după au schimbat trei jucători și din greșelile noastre, le-am oferit anumite tranziții, au și marcat. Ne-am asumat riscuri, am depus efort și am câștigat acest meci dând totul pe teren și datorită conexiunii dintre jucători.
Avem momente bune sau rele, ca orice echipă, avem anumite limite, dar felul în care jucătorii lucrează și cum muncesc pentru club…Boateng e foarte important pentru noi, spiritul lui, felul cum sărbătorește. E minunat să lucrezi cu astfel de jucători. Cîrjan nu a fost în formă bună, a avut probleme la genunchi. Pentru mine, cum te antrenezi e important, acolo primești informațiile despre jucători, dar în aceste două săptămâni nu a fost 100% sănătos. În aceste dueluri, e greu să joci dacă nu ești pregătit. Opruț e o pierdere mare pentru meciul cu CFR, vom vedea care va fi cea mai bună opțiune, avem o săptămână la dispoziție.
(N.r. Suporterii au fost în afara stadionului. Credeți că vor reveni?) Nu pot să iau această decizie, aș vrea să fiu cel care conectează pe toată lumea. Dar îi înțeleg, clubul va face totul pentru a rezolva asta. Evident, noi vrem să-i avem alături de noi”, a declarat Zeljko Kopic, conform primasport.ro, după Dinamo – FC Argeș 2-1.
