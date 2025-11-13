E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! - Antena Sport

Prima mutare oficială făcută de Universitatea Craiova după ce Coleho a fost numit antrenor principal. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, a confirmat că a bătut palma cu Toni Petrea, care va face parte din staff-ul tehnic al portughezului. Pe listă se mai afla și Tony da Silva.

”Am adus în staff români, ca să îi facă adaptarea mai ușoară. Toni Petrea e un plus pentru noi. Nu l-am cunoscut niciodată, nimeni din club, dar ne-am gândit cine ar fi un ajutor pentru Filipe.

Urma să se ducă la Iași în locul lui Tony și am zis de ce să nu vină Toni Petrea la noi și nu Tony da Silva”, a declarat Rotaru la Digi Sport.

Toni Petrea a mai pregătit echipe precum U Cluj, Chindia Târgovişte şi FCSB şi a activat ca antrenor secund la formaţii ca FC Snagov, Concordia Chiajna, Steaua Bucureşti, Al-Hilal, Litex Lovech, Al-Wahda şi Al-Wasl, fiind parte din staff-ul lui Laurenţiu Reghecampf.