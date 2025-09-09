Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid - Antena Sport

Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado, noul jucător al celor de la Rapid. Fundaşul nu a mai fost transferat definitiv de giuleşteni, aşa cum se zvonea iniţial, ci doar împrumutat pentru un sezon.

Formaţia de sub Grant a anunţat mutarea aproape de miezul nopţii, cu puţin timp înainte ca perioada de transferuri din Liga 1 să se încheie.

Deşi Rapid a fost la un pas să-i transfere “la pachet” pe Leo Bolgado şi pe Alin Fică de la CFR Cluj, mutările au picat pe ultima sută de metri. În cele din urmă, doar fundaşul brazilian a ajuns în Giuleşti, sub formă de împrumut. Giuleştenii vor avea opţiunea unui transfer definitiv la finalul sezonului.

“FC Rapid și CFR Cluj au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului brazilian Leo Bolgado (27 ani), până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare”, a anunţat Rapid, pe site-ul oficial.

“Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Știu ce atmosferă extraordinară este pe Giulești și abia aștept să intru pe teren în fața acestor suporteri.