Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado. Detalii din contractul noului jucător de la Rapid - Antena Sport

Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado, noul jucător al celor de la Rapid. Fundaşul nu a mai fost transferat definitiv de giuleşteni, aşa cum se zvonea iniţial, ci doar împrumutat pentru un sezon.
Formaţia de sub Grant a anunţat mutarea aproape de miezul nopţii, cu puţin timp înainte ca perioada de transferuri din Liga 1 să se încheie.
Neluţu Varga s-a răzgândit în privinţa lui Leo Bolgado
Deşi Rapid a fost la un pas să-i transfere “la pachet” pe Leo Bolgado şi pe Alin Fică de la CFR Cluj, mutările au picat pe ultima sută de metri. În cele din urmă, doar fundaşul brazilian a ajuns în Giuleşti, sub formă de împrumut. Giuleştenii vor avea opţiunea unui transfer definitiv la finalul sezonului.
“FC Rapid și CFR Cluj au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului brazilian Leo Bolgado (27 ani), până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare”, a anunţat Rapid, pe site-ul oficial.
“Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Știu ce atmosferă extraordinară este pe Giulești și abia aștept să intru pe teren în fața acestor suporteri.
Vin cu multă determinare și sunt gata să dau totul pentru echipă și să ne îndeplinim obiectivele împreună”, a declarat Leo Bolgado, după ce a fost prezentat oficial la Rapid.
Motivul pentru care transferul lui Alin Fică la Rapid a picat
Alin Fică era ca şi transferat la Rapid, dar totul a picat pe ultima sută de metri a perioadei de mercato din Liga 1 şi mijlocaşul de 24 de ani cotat la 1.4 milioane de euro va rămâne la CFR Cluj.
Rapid i-a propus jucătorului un salariu lunar de 12.000 de euro în primul sezon, unul care creştea la 13.000 de euro în al doilea an şi la 14.000 de euro peste două sezoane.
Conform fanatik.ro, agentul jucătorului, Lucian Marinescu, a cerut 13.000, 14.000, respectiv 15.000 de euro pe lună pentru cele trei sezoane. Conducerea din Giuleşti nu a acceptat condiţiile şi mutarea nu a mai fost făcută.
