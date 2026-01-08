"E ruşinos!" Jucătorii revelaţiei din Liga 1 au răbufnit: "Ne plouă în vestiar" - Antena Sport

Chiar dacă în ultimii ani, în România s-au construit mai multe stadioane moderne, iar alte echipe urmează să se bucure şi ele de arene noi, există în continuare şi cluburi care sunt nevoite să se descurce cu stadioane depăşite din toate punctele de vedere.
Este cazul celor de la FC Botoşani, revelaţia sezonului în Liga 1. Formaţia patronată de Valeriu Iftime se află pe locul 3 în Liga 1, la doar 2 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.
Mailat şi Miron s-au plâns de condiţiile de la FC Botoşani: “Nu ştiu de cine depinde, dar trebuie să facă mai mult”
Moldovenii au fost şi mai multe etape pe primul loc, asta în ciuda condiţiilor nefavorabile de care au parte. Doi dintre cei mai importanţi jucători de la FC Botoşani, Sebastian Mailat şi Andrei Miron, s-au plâns de infrastructura învechită.
Construit în 1970, stadionul din Botoşani nu oferă condiţii decente nici măcar pentru jucătorii echipei gazdă. Mailat a dezvăluit că plouă în vestiarul echipei sale:
“Nu știu dacă știți, dar nouă ne plouă în vestiar! Plouă efectiv în vestiar… Ne-am dori și noi condițiile celorlalte cluburi și nu cerem foarte mult. Doar niște vestiare noi”, a declarat Mailat, potrivti gsp.ro.
Andrei Miron s-a plâns şi el de condiţiile de care au parte cei de la FC Botoşani, mai ales că nu s-a schimbat nimic faţă de anul 2015, atunci când a ajuns pentru prima oară la Botoşani. De asemenea, el le-a dat dreptate şi adversarilor care s-au plâns şi consideră că este ruşinos pentru o echipă din Liga 1 să evolueze pe o astfel de arenă:
“Mie îmi pare foarte rău pentru că am fost acum zece ani prima oară la echipă și sunt aceleași condiții. Nu s-a schimbat absolut nimic! Chiar îmi pare foarte rău de această situație. Nu știu de cine depinde, cine trebuie să facă mai mult… E rușinos să joci în Liga 1 cu asemenea stadion și cu asemenea condiții.
Au foarte mare dreptate (n.r. adversarii)! Vă dau un exemplu. Am jucat la Metaloglobus, dar acolo, în două luni de zile, s-a făcut un vestiar… Condiții cât de cât OK, unde poți să-ți faci treaba”, a declarat şi Andrei Miron.
FC Botoşani va disputa pe 12 ianuarie un meci amical contra celor de la Câmpulung, după care va evolua în primul meci oficial din 2026 la Miercurea Ciuc, pe 18 ianuarie, cu Csikszereda.
