Novak Djokovic, OUT de la Miami Open

Dan Roșu Publicat: 16 martie 2026, 8:16

Novak Djokovic s-a retras de la Miami Open, care urmează să înceapă, din cauza unei accidentări la umărul drept, au anunţat duminică organizatorii evenimentului.

Jucătorul în vârstă de 38 de ani a participat recent la Indian Wells, unde a fost eliminat de Jack Draper.

Djokovic a jucat şi la dublu, alături de Stefanos Tsitsipas, în deşertul californian, înainte de a fi eliminat în turul al doilea.

Campionul cu 24 de titluri de Grand Slam a câştigat Miami Open de şase ori, ceea ce îl face cel mai de succes jucător din istoria turneului.

Acum va rata şansa de a viza un al şaptelea titlu, care ar fi însemnat un record, după ce anul trecut a ajuns în finală, unde a pierdut în faţa jucătorului ceh Jakub Mensik.

Miami Open începe miercuri, iar calificările încep luni.

