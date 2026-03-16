Gigi Becali a spus tot despre situaţia reală a lui Mirel Rădoi. Ce i-a transmis antrenorul de la FCSB

Dan Roșu Publicat: 16 martie 2026, 8:11

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Mirel Rădoi a venit să îl ajute pe naşul Gigi Becali la FCSB, dar nu a debutat cu dreptul în al doilea său mandat. A fost 0-0 cu Metaloglobus, meci în urma căruia finanţatorul a dat informaţii despre contractul finului.

Cei doi s-au înţeles pentru o colaborare valabilă până la finalul sezonului, dar Becali vrea să-l convingă pe Rădoi să rămână şi în stagiunea viitoare. Mai ales că echipa care i-a pus pe masă 1.6 milioane de euro nu are încă niciun act oficial semnat cu antrenorul de 44 de ani.

Mirel Rădoi poate continua la FCSB şi din vară

“Șansele ca Rădoi să rămână sezonul viitor nu le știu. El a zis: ‘Nașule, doi luni și jumătate, atât!’. Mi-a arătat contractul, 1.600.000 de euro, cu tot cu staff. A zis că doar trebuie să-l semneze. El le-a zis: ‘Semnați-l voi și îl semnez și eu’. Ei nu l-au semnat. Ca atare, nici el nu l-a semnat.

Dacă ei n-au semnat, e posibil să caute alt antrenor. Acum, contează și asta: dacă Mirel califică echipa, contează la CV și ăia semnează contractul dacă are reușite aici. E greu să rămână. Deși, dacă vrea Dumnezeu, găsesc ăia un alt antrenor și rămâne Mirel aici.

Mirel lucrează bine în cel mai mic detaliu. Unde să mai găsesc eu altul? Să iau eu încă unul și să fac eu schimbările? Nu mai vreau! Trebuie să aduc eu jucători, de unde să-i aduc? De la Oțelul, UTA și Metaloglobus?

Trebuie să stai să te uiți pe platformele de fotbal 10 ore, 15 ore. Stau eu să mă uit, care nici nu merg la stadion? Mai stau eu de așa ceva? D-asta aș vrea să rămână Mirel, ca să facă o treabă. Până la urmă, e și chestiunea specială naș-fin”, a spus Becali, la Prima Sport.

