"E umilitor". Valentin Costache, semnal de alarmă uriaş după eşecul usturător cu FCSB: "Când nu poţi da o pasă..." - Antena Sport

Valentin Costache a oferit o reacţie dură după ce FCSB a învins-o pe UTA cu 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Mijlocaşul arădenilor a transmis că eşecul suferit e unul “umilitor” pentru echipa lui.
Costache a tras un semnal de alarmă şi a transmis că UTA trebuie să se trezească după înfrângerea dureroasă cu FCSB. Arădenii nu au mai învins pe nimeni din luna august.
Valentin Costache, semnal de alarmă după FCSB – UTA 4-0
“Nu sunt multe de spus…e greu. Când faci un abdomen, trebuie să-l faci corect. Așa e și la fotbal, când nu poți da o pasă, e dureros.”
Nu știu ce e de făcut. E a doua înfrângere la rând și e umilitor. În momentul de față, dacă cei de la Metaloglobus au câștigat (n.r. 2-1 cu FCSB), înseamnă că noi am fost mai modești decât ei. Nu vreau să supăr pe nimeni sau să arunc vina asupra cuiva, și eu am fost la fel, mă includ și pe mine.”
E prea multă relaxare. Suntem aceiași jucători, am vorbit să jucăm simplu, la fel ca înainte, dar trebuie să fii cu gândul acolo. Dacă doar te rogi la Dumnezeu să îți dea ceva, nu îți dă. Dacă spui: ‘Mama mea, tatăl meu’, îți dă. Trebuie să punem capul în pământ și să ne trezim. Dacă nu, mergem acasă”, a declarat Valentin Costache, după FCSB – UTA 4-0, conform digisport.ro.
Totodată, după flash-interviu, Valentin Costache a răbufnit în faţa reporterilor care îl aşteptau la zona mixtă, refuzând să ofere alte declaraţii.
“De ce sa mai vorbesc? Ce sa mai zic? Ne-au umilit! Am luat patru… ne-au umilit! Ce sa zic eu? Ce rost are sa mai vorbesc”, a mai spus Valentin Costache, la zona mixtă.
- Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0
- Mihai Stoica, reacție din Portugalia după FCSB – UTA 4-0. Ce a scris după ce Gigi Becali l-a făcut scouter
- “Noi ce să mai zicem, nu ne e greu?” Darius Olaru, discurs ferm după ce FCSB a făcut spectacol cu UTA
- Gigi Becali nu l-a “clintit” pe Șut. Dezvăluirea jucătorului: “Cel mai dificil moment din viața mea ăsta a fost”
- Fundaş central pentru FCSB. Anunţul lui Gigi Becali după victoria cu UTA: “Am plătit 900.000 de euro”