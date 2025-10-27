"E umilitor". Valentin Costache, semnal de alarmă uriaş după eşecul usturător cu FCSB: "Când nu poţi da o pasă..." - Antena Sport

Valentin Costache a oferit o reacţie dură după ce FCSB a învins-o pe UTA cu 4-0, în etapa a 14-a din Liga 1. Mijlocaşul arădenilor a transmis că eşecul suferit e unul “umilitor” pentru echipa lui.

Costache a tras un semnal de alarmă şi a transmis că UTA trebuie să se trezească după înfrângerea dureroasă cu FCSB. Arădenii nu au mai învins pe nimeni din luna august.

Valentin Costache, semnal de alarmă după FCSB – UTA 4-0

“Nu sunt multe de spus…e greu. Când faci un abdomen, trebuie să-l faci corect. Așa e și la fotbal, când nu poți da o pasă, e dureros.”

Nu știu ce e de făcut. E a doua înfrângere la rând și e umilitor. În momentul de față, dacă cei de la Metaloglobus au câștigat (n.r. 2-1 cu FCSB), înseamnă că noi am fost mai modești decât ei. Nu vreau să supăr pe nimeni sau să arunc vina asupra cuiva, și eu am fost la fel, mă includ și pe mine.”

E prea multă relaxare. Suntem aceiași jucători, am vorbit să jucăm simplu, la fel ca înainte, dar trebuie să fii cu gândul acolo. Dacă doar te rogi la Dumnezeu să îți dea ceva, nu îți dă. Dacă spui: ‘Mama mea, tatăl meu’, îți dă. Trebuie să punem capul în pământ și să ne trezim. Dacă nu, mergem acasă”, a declarat Valentin Costache, după FCSB – UTA 4-0, conform digisport.ro.