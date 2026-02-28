"E vina noastră!" Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA - FCSB: "Am adus echipa în această situaţie" - Antena Sport

Elias Charalambous a avut un discurs dur înainte de UTA – FCSB, meci extrem de important pentru campioana României, dar care poate ajunge să nu mai conteze, în cazul în care rezultatele nu o avantajează pe formaţia roş-albastră.
Antrenorul cipriot a recunoscut că singurii vinovaţi pentru această situaţie sunt jucătorii şi staff-ul. FCSB a avut mai multe prestaţii dezamăgitoare în acest sezon.
Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA – FCSB: “E vina noastră”
Acum, Charalambous vrea ca toată lumea, începând cu el, să se gândească la ce nu a mers în acest sezon şi cum a ajuns FCSB să comită erori după erori:
“Noi am adus echipa în această situație și acum trebuie să înfruntăm asta. Este vina noastră că suntem aici și trebuie să găsim orice soluție pentru a rezolva acest lucru. Uneori trebuie să înveți din propriile greșeli, cu toții am făcut greșeli, în primul rând eu.
Pentru noi este o experiență bună pentru a ne îmbunătăți pe viitor și cu toții trebuie să ne gândim, în primul rând eu, cum am ajuns aici, pentru că am comis erori imense.
Nu are legătură cu experiența europeană, este vorba despre club, despre tricoul nostru. Avem nevoie de calitatea și de ego-ul jucătorilor pentru a câștiga cele 3 puncte”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.
FCSB are nevoie de victorii în partidele cu UTA și U Cluj și ca unul dintre următoarele două scenarii să se îndeplinească, pentru a se califica în play-off:
- FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
- Universitatea Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Oltenii, pe locul 1 la finalul sezonului regular dacă bat. Echipele
- Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo
- Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut
- Schimbare radicală la FCSB! Decizia anunţată de Gigi Becali: “Băi, MM, ia vezi”
- Emoţii înainte de UTA – FCSB! Arbitrajul a devenit spaima echipelor din Liga 1: “Sigur”