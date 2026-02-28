Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E vina noastră!" Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA - FCSB: "Am adus echipa în această situaţie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “E vina noastră!” Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA – FCSB: “Am adus echipa în această situaţie”

“E vina noastră!” Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA – FCSB: “Am adus echipa în această situaţie”

Alex Masgras Publicat: 28 februarie 2026, 13:43

Comentarii
E vina noastră! Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA – FCSB: Am adus echipa în această situaţie

Elias Charalambous, în timpul unui meci / Sport Pictures

Elias Charalambous a avut un discurs dur înainte de UTA – FCSB, meci extrem de important pentru campioana României, dar care poate ajunge să nu mai conteze, în cazul în care rezultatele nu o avantajează pe formaţia roş-albastră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul cipriot a recunoscut că singurii vinovaţi pentru această situaţie sunt jucătorii şi staff-ul. FCSB a avut mai multe prestaţii dezamăgitoare în acest sezon.

Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA – FCSB: “E vina noastră”

Acum, Charalambous vrea ca toată lumea, începând cu el, să se gândească la ce nu a mers în acest sezon şi cum a ajuns FCSB să comită erori după erori:

“Noi am adus echipa în această situație și acum trebuie să înfruntăm asta. Este vina noastră că suntem aici și trebuie să găsim orice soluție pentru a rezolva acest lucru. Uneori trebuie să înveți din propriile greșeli, cu toții am făcut greșeli, în primul rând eu.

Pentru noi este o experiență bună pentru a ne îmbunătăți pe viitor și cu toții trebuie să ne gândim, în primul rând eu, cum am ajuns aici, pentru că am comis erori imense.

Reclamă
Reclamă

Nu are legătură cu experiența europeană, este vorba despre club, despre tricoul nostru. Avem nevoie de calitatea și de ego-ul jucătorilor pentru a câștiga cele 3 puncte”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.

FCSB are nevoie de victorii în partidele cu UTA și U Cluj și ca unul dintre următoarele două scenarii să se îndeplinească, pentru a se califica în play-off:

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIVAngajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Observator
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Fanatik.ro
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
13:39
Universitatea Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Oltenii, pe locul 1 la finalul sezonului regular dacă bat. Echipele
13:08
Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo
12:39
Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut
12:29
Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: “Ar fi incredibil! A dovedit asta”. Ce trebuie să facă Inter
12:15
Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională
11:48
România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa
Vezi toate știrile
1 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 2 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial