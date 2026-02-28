"E vina noastră!" Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA - FCSB: "Am adus echipa în această situaţie" - Antena Sport

Elias Charalambous a avut un discurs dur înainte de UTA – FCSB, meci extrem de important pentru campioana României, dar care poate ajunge să nu mai conteze, în cazul în care rezultatele nu o avantajează pe formaţia roş-albastră.

Antrenorul cipriot a recunoscut că singurii vinovaţi pentru această situaţie sunt jucătorii şi staff-ul. FCSB a avut mai multe prestaţii dezamăgitoare în acest sezon.

Elias Charalambous a recunoscut înainte de UTA – FCSB: “E vina noastră”

Acum, Charalambous vrea ca toată lumea, începând cu el, să se gândească la ce nu a mers în acest sezon şi cum a ajuns FCSB să comită erori după erori:

“Noi am adus echipa în această situație și acum trebuie să înfruntăm asta. Este vina noastră că suntem aici și trebuie să găsim orice soluție pentru a rezolva acest lucru. Uneori trebuie să înveți din propriile greșeli, cu toții am făcut greșeli, în primul rând eu.

Pentru noi este o experiență bună pentru a ne îmbunătăți pe viitor și cu toții trebuie să ne gândim, în primul rând eu, cum am ajuns aici, pentru că am comis erori imense.