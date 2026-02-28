Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo

Alex Masgras Publicat: 28 februarie 2026, 13:08

Zeljko Kopic, în timpul unei conferinţe de presă la Dinamo / Profimedia

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit că George Puşcaş, noul atacant al “câinilor”, nu va juca prea curând pentru formaţia din Ştefan cel Mare. Atacantul de 29 de ani vine după o pauză lungă fără meciuri, de 9 luni, ceea ce înseamnă că mai are nevoie de timp pentru a ajunge la un nivel care să îi permită să evolueze în meciuri oficiale.

Antrenorul croat a dezvăluit că Puşcaş este monitorizat atent de către staff-ul lui Dinamo şi că atacantul face, momentan, exerciţii de forţă. Chiar şi în aceste condiţii, Kopic a dezvăluit că Puşcaş este foarte motivat şi că petrece mult timp la Săftica.

Zeljko Kopic: “Puşcaş nu va juca prea curând”

Tot Kopic a dezvăluit şi că este destul de sigur că Puşcaş va juca sezonul acesta, dar nu vrea să grăbească lucrurile în privinţa atacantului de 29 de ani:

“Pușcaș nu va juca prea curând. Va avea nevoie de timp. Nu s-a antrenat cu echipa. A avut probleme cu accidentarea și nu e niciun motiv să riscăm, iar ulterior să-l pierdem pentru o perioadă și mai lungă. Îl analizăm atent. El face multă prevenție și exerciții de forță. Acum e pe e teren, aleargă, iar săptămână după săptămână va arăta din ce în ce mai bine. Nu știu când va dura, dar important e să facă lucrurile corect.

Îl simt foarte motivat. E pregătit să muncească. Petrece mult timp aici la Săftica, se antrenează. Îl simt când e gata să muncească și să devină o parte importantă din echipa lui Dinamo.

Va juca în acest sezon. Sigur, asta dacă ceva neașteptat nu se va întâmpla. Dar la cum îl văd în acest moment, va juca în acest sezon. Nu vreau însă să grăbim procesul”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă.

George Pușcaș se află la prima aventură în Liga 1. Atacantul de 29 de ani a semnat cu Dinamo un contract valabil pe un sezon și jumătate, încasând un salariu de aproximativ 20.000 de euro pe lună.

