Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo - Antena Sport

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit că George Puşcaş, noul atacant al “câinilor”, nu va juca prea curând pentru formaţia din Ştefan cel Mare. Atacantul de 29 de ani vine după o pauză lungă fără meciuri, de 9 luni, ceea ce înseamnă că mai are nevoie de timp pentru a ajunge la un nivel care să îi permită să evolueze în meciuri oficiale.

Antrenorul croat a dezvăluit că Puşcaş este monitorizat atent de către staff-ul lui Dinamo şi că atacantul face, momentan, exerciţii de forţă. Chiar şi în aceste condiţii, Kopic a dezvăluit că Puşcaş este foarte motivat şi că petrece mult timp la Săftica.

Zeljko Kopic: “Puşcaş nu va juca prea curând”

Tot Kopic a dezvăluit şi că este destul de sigur că Puşcaş va juca sezonul acesta, dar nu vrea să grăbească lucrurile în privinţa atacantului de 29 de ani:

“Pușcaș nu va juca prea curând. Va avea nevoie de timp. Nu s-a antrenat cu echipa. A avut probleme cu accidentarea și nu e niciun motiv să riscăm, iar ulterior să-l pierdem pentru o perioadă și mai lungă. Îl analizăm atent. El face multă prevenție și exerciții de forță. Acum e pe e teren, aleargă, iar săptămână după săptămână va arăta din ce în ce mai bine. Nu știu când va dura, dar important e să facă lucrurile corect.

Îl simt foarte motivat. E pregătit să muncească. Petrece mult timp aici la Săftica, se antrenează. Îl simt când e gata să muncească și să devină o parte importantă din echipa lui Dinamo.