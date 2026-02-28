Valentin Mihăilă e în formă maximă în Turcia! Atacantul român a marcat din nou pentru Rizespor - Antena Sport

Închide meniul
Valentin Mihăilă e în formă maximă în Turcia! Atacantul român a marcat din nou pentru Rizespor

28 februarie 2026

Valentin Mihăilă / @crizesporas

Valentin Mihăilă traversează o perioadă bună la Rizespor, cu o lună înaintea semifinalei barajului pentru calificarea la World Cup 2026 cu Turcia. Internaţionalul român a înscris în meciul dintre Kasimpasa şi Rizespor.

În minutul 56 al partidei din etapa cu numărul 24 din Turcia, Mihăilă a înscris din pasa lui Qazim Laci. El a dus scorul la 2-0, după ce Dervisoglu a deschis scorul în minutul 25.

Valentin Mihăilă a înscris din nou în Turcia

Acesta este al cincilea gol pe care Valentin Mihăilă îl înscrie în campionatul Turciei şi al şaselea pentru Rizespor. El mai are în cont şi două pase de gol.

Mihăilă a înscris şi etapa trecută, în victoria de pe teren propriu cu Kocaelispor, scor 2-0.

Atacantul român traversează o perioadă foarte bună cu o lună înainte de meciul de baraj de la Istanbul, cu Turcia.

  • 2,8 milioane de euro este cota de piaţă a lui Valentin Mihăilă potrivit transfermarkt.com
