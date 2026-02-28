Emoţii înainte de UTA - FCSB! Arbitrajul a devenit spaima echipelor din Liga 1: "Sigur" - Antena Sport

Închide meniul
Emoţii înainte de UTA – FCSB! Arbitrajul a devenit spaima echipelor din Liga 1: “Sigur”

Alex Masgras Publicat: 28 februarie 2026, 8:36

Decizie VAR, în timpul unui meci / Sport Pictures

UTA – FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00, iar meciul de la Arad poate fi extrem de important în ceea ce priveşte lupta pentru un loc de play-off. Ultimele etape din Liga 1 au fost marcate de greşeli de arbitraj şi mulţi oameni de fotbal sunt de părere că aceste scandaluri pot influenţa lupta pentru play-off.

Alexandru Meszar, finanţatorul celor de la UTA Arad, se teme de greşeli de arbitraj pe acest final de sezon regulat şi este convins că orice eroare poate fi decisivă în privinţa îndeplinirii obiectivului.

Emoţii înainte de UTA – FCSB legate de arbitraj: “Orice greşeală influenţează”

Cu toate acestea, omul care bagă bani în clubul arădean nu se gândeşte la jocuri de culise şi nu consideră că eventualele greşeli de arbitraj vor fi intenţionate:

“(n.r. vă temeţi că greşelile pot influenţa?) Da, sigur, orice greșeală în momentul de față influențează această calificare a oricărei echipe.

Dar sunt sigur că și dacă vor fi greșeli, nu vor fi intenționate”, a declarat Alexandru Meszar, potrivit fanatik.ro.

FCSB are nevoie de victorii în partidele cu UTA și U Cluj și ca unul dintre următoarele două scenarii să se îndeplinească, pentru a se califica în play-off:

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
