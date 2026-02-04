Metaloglobus - Csikszereda 0-1. Victorie pentru ciucani în „derby-ul suferinței” - Antena Sport

Csikszereda și-a trecut în palmares a cincea victorie pe prima scenă a fotbalului românesc. Gruparea antrenată de Robert Ilyeș s-a impus cu scorul de 1-0 la Clinceni, contra celor de la Metaloglobus București.

Partida a fost din cadrul etapei cu numărul 25 din Liga 1, iar grație acestei victorii, oaspeții au urcat pe locul al 13-lea în campionatul intern, cu un total de 22 de puncte.

Csikszereda, a 5-a victorie a sezonului în Liga 1

După ce în tur cele două formații au făcut spectacol, într-un meci cu patru goluri, Csikszereda a obținut o nouă victorie în Liga 1, a cincea de la promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Gruparea pregătită de Robert Ilyeș a marcat unicul gol al partidei încă din minutul 6, prin Efraim-Zoltan Bodo. Acesta a fructificat pasa primită de la Nagy.

Cu această victorie, ciucanii au urcat pe locul 13 în campionat și au ajuns la un total de 22 de puncte. De partea cealaltă, Metaloglobus rămâne „lanterna roșie”, cu doar 11 puncte.