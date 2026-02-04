Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul - Antena Sport

Accidentul din Timiş, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK şi 3 au fost răniţi/ captura video observatornews.ro

Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România, el ajungând în Grecia. Presa elenă a anunţat că el a călătorit intubat în avionul care l-a dus la Salonic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanul lui PAOK este în stare stabilă. Presa elenă a anunţat că a ajuns cu bine la Salonic şi că a fost internat la Terapie Intensivă.

Ultimul supravieţuitor al accidentului din Timiş a părăsit România şi a ajuns în Grecia, la Salonic

Potrivit gazzetta.gr, medicii şi-au dat acceptul pentru ca ultimul supravieţuitor al accidentului din Timiş să meargă în Grecia. Suporterul a fost rănit la gât în timpul accidentului teribil din Timiş. El a fost operat de urgenţă în România şi va continua refacerea în Grecia.

7 fani ai lui PAOK au murit în accidentul din Timiş, alţi 3 fiind răniţi. Cei trei supravieţuitori au părăsit România cu destinaţia Salonic. Doar unul dintre ei a suferit răni minore în urma coliziunii teribile dintr-un microbuz în care se aflau fanii lui PAOK şi un TIR.

Zece persoane se aflau în microbuzul în care călătoreau fanii lui PAOK, care avea capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire, moment în care microbuzul s-a izbit violent de un TIR condus de un cetăţean polonez.