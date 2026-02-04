Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul - Antena Sport

Închide meniul
Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul

Home | Fotbal | Europa League | Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul

Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul

Bogdan Stănescu Publicat: 4 februarie 2026, 19:13

Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul

Accidentul din Timiş, în care şi-au pierdut viaţa 7 fani ai lui PAOK şi 3 au fost răniţi/ captura video observatornews.ro

Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România, el ajungând în Grecia. Presa elenă a anunţat că el a călătorit intubat în avionul care l-a dus la Salonic.

Fanul lui PAOK este în stare stabilă. Presa elenă a anunţat că a ajuns cu bine la Salonic şi că a fost internat la Terapie Intensivă.

Ultimul supravieţuitor al accidentului din Timiş a părăsit România şi a ajuns în Grecia, la Salonic

Potrivit gazzetta.gr, medicii şi-au dat acceptul pentru ca ultimul supravieţuitor al accidentului din Timiş să meargă în Grecia. Suporterul a fost rănit la gât în timpul accidentului teribil din Timiş. El a fost operat de urgenţă în România şi va continua refacerea în Grecia.

7 fani ai lui PAOK au murit în accidentul din Timiş, alţi 3 fiind răniţi. Cei trei supravieţuitori au părăsit România cu destinaţia Salonic. Doar unul dintre ei a suferit răni minore în urma coliziunii teribile dintr-un microbuz în care se aflau fanii lui PAOK şi un TIR.

Zece persoane se aflau în microbuzul în care călătoreau fanii lui PAOK, care avea capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire, moment în care microbuzul s-a izbit violent de un TIR condus de un cetăţean polonez.

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa. Partida, încheiată cu scorul de 4-2 pentru echipa franceză, s-a disputat, deşi PAOK a cerut amânarea.

