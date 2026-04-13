Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda

Alegerile parlamentare din Ungaria au răsturnat cu totul situația în țara vecină. Partidul aflat până acum în opoziție, Tisza condus de Peter Magyar, a obținut aproape 70% din voturi și va deține 138 de mandate din totalul de 199. Fidesz al lui Orban va deține 55 de mandate, scrie Antena 3.

Rezultatul alegerilor are consecințe și în lumea sportului din România, acolo unde cluburile de fotbal Csikszereda și Sepsi au beneficiat în ultimii ani de fonduri importante venite dinspre guvernul maghiar.

Rămân fără banii din Ungaria?

Csikszereda este în pericol de retrogradare din Liga 1: se află pe locul 13 care duce la baraj. În schimb, Sepsi este favorită la promovarea din liga secundă. Conform Fanatik, cele două cluburi vor mai primi finanțare din Ungaria până în vară, pentru ca apoi această sursă de venit să se încheie pentru ambele cluburi.

Fără banii veniți din Ungaria, Csikszereda și Sepsi riscă să dispară! Cele două au primit doar în ultimii 4 ani o sumă imensă de bani: aproximativ 50 de milioane de euro. Însă ratarea alegerilor de către partidul lui Orban care a condus Ungaria în ultimii 16 ani are un efect devastator.

Banii veniți din Ungaria nu au ajutat doar în ceea ce privește performanța echipei. Banii au fost investiți și în infrastructură. Sepsi a inaugurat în 2021 un stadion nou, de 25 de milioane de euro, în timp ce arena lui Csikszereda a trecut în două rânduri prin proces de modernizare în ultimul deceniu.