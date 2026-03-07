Gigi Becali, reacție imediată după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Un gest de demnitate” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, reacție imediată după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Un gest de demnitate"

Fotbal | Liga 1

Gigi Becali, reacție imediată după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Un gest de demnitate”

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 22:45

Gigi Becali, reacție imediată după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: Un gest de demnitate"

Eșecul contra celor de la Universitatea Cluj a fost prea mult pentru Elias Charalambous, care și-a anunțat imediat după meci decizia de a demisiona din postura de antrenor principal al roș-albaștrilor.

Gigi Becali nu știa de ce are de gând tehnicianul cipriot, însă a reacționat în direct cu privire la anunțul acestuia. Ce mesaj i-a transmis finanțatorul roș-albaștrilor.

Gigi Becali: „Puteam trage linie după play-out”

Gigi Becali a făcut praf pe toată lumea la finalul partidei dintre FCSB și Universitatea Cluj, iar Elias Charalambous a fost primul care și-a anunțat plecarea din tabăra roș-albaștrilor. Patronul campioanei României a reacționat și a avut un mesaj pentru cipriot.

„Dacă şi-a anunţat demisia este un gest de demnitate şi o să accept, ce să fac? O să vorbesc şi eu după ce închid cu voi, să văd care e situaţia. Dacă şi-a dat demisia, cred că s-a consultat cu Pintilii.

Este posibil să plece şi Pintilii, dar nu am vorbit. Eu nu aş fi vrut să plece acum. Puteam trage linie după play-out, eu nu îi dau afară pe oamenii ăştia. Am câştigat bani cu ei, nu îi dau afară. 

Eu o să mă despart de el prieteneşte pentru că am avut mari realizări cu el. Dacă echipa nu mai ascultă de el? Aşa ceva? Ăştia batjocoresc fotbalul, joacă după ureche. Ce faci, mă? Jucaţi voi cum joacă toată lumea”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

