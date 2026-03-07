Gigi Becali, reacție imediată după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Un gest de demnitate” - Antena Sport

Eșecul contra celor de la Universitatea Cluj a fost prea mult pentru Elias Charalambous, care și-a anunțat imediat după meci decizia de a demisiona din postura de antrenor principal al roș-albaștrilor.

Gigi Becali nu știa de ce are de gând tehnicianul cipriot, însă a reacționat în direct cu privire la anunțul acestuia. Ce mesaj i-a transmis finanțatorul roș-albaștrilor.

Gigi Becali: „Puteam trage linie după play-out”

Gigi Becali a făcut praf pe toată lumea la finalul partidei dintre FCSB și Universitatea Cluj, iar Elias Charalambous a fost primul care și-a anunțat plecarea din tabăra roș-albaștrilor. Patronul campioanei României a reacționat și a avut un mesaj pentru cipriot.

„Dacă şi-a anunţat demisia este un gest de demnitate şi o să accept, ce să fac? O să vorbesc şi eu după ce închid cu voi, să văd care e situaţia. Dacă şi-a dat demisia, cred că s-a consultat cu Pintilii.

Este posibil să plece şi Pintilii, dar nu am vorbit. Eu nu aş fi vrut să plece acum. Puteam trage linie după play-out, eu nu îi dau afară pe oamenii ăştia. Am câştigat bani cu ei, nu îi dau afară.