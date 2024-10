Elias Charalambous a dat cărțile pe față despre implicarea lui Gigi Becali a FCSB: „Nu asta e treaba mea!” - Antena Sport

Elias Charalambous a dat cărțile pe față despre implicarea lui Gigi Becali a FCSB Elias Charalambous, în timpul unui interviu/ AntenaSport Elias Charalambous a dat cărțile pe față despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB. Antrenorul cipriot a transmis că și-a dorit să ajungă pe banca formației roș-albastre, știind modul în care acționează patronul echipei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Elias Charalambous a adus primul titlu în vitrina FCSB-ului, după o pauză de nouă ani. Gigi Becali îl apreciază pe tehnicianul cipriot și recent a anunțat că i-a mărit și salariul, la 15.000 de euro. Elias Charalambous a dat cărțile pe față despre implicarea lui Gigi Becali a FCSB Elias Charalambous nu s-a mai ferit de cuvinte, atunci când a fost întrebat despre faptul că Gigi Becali face schimbările la FCSB. Cipriotul a transmis că nu-l poate schimba pe patronul echipei și și-a asumat anumite lucruri, în momentul în care și-a pus semnătura pe contractul cu roș-albaștrii. Totodată, Elias Charalambous a recunoscut că nu ține legătura cu Gigi Becali. În cei doi ani de contract, cipriotul s-a întâlnit doar de trei ori cu latifundiarul din Pipera, ultima dată cu ocazia meciului dintre FCSB și PAOK, de la Salonic. „Relaţia mea cu Gigi Becali… să fiu sincer, l-am văzut de trei ori în cei aproape 2 ani. Prima dată l-am întâlnit când am semnat cu FCSB, apoi în biserică, iar ultima oară la meciul cu PAOK. În rest, sunt la birou, muncesc mult. Nu vorbim foarte mult, este MM care menţine legătura între noi şi ajută mult. Asta este tot! Reclamă

Nu sunt acolo ca să vorbesc mult cu patronul. Sunt ca să fiu alături de jucători, să antrenez echipa… aceasta este munca mea.

(Este confortabil pentru un antrenor ca patronul să spună că face schimbările?) Înainte să antrenez în România, am jucat mulţi ani în România şi domnul Gigi a fost mereu aşa. Nu sunt omul care să merg şi să îl schimb pe el. Nu asta este treaba mea. Pe el îl ştiţi foarte bine, îl respect mult, ştiu că face multe lucruri pentru România, ajută mulţi oameni. Am ajuns la FCSB ştiind aceste lucruri, dacă nu îmi doream, nu ajungeam acolo. Din moment ce am semnat cu FCSB, trebuie să accept aceste lucruri şi să lucrez în aceste condiţii.

Ştim cine este Gigi Becali, este patronul, este liderul echipei. Acestea sunt lucrurile. Nu sunt cel care să îl schimbe, sunt acolo pentru a munci în aceste condiţii”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous, primă uriașă de la Gigi Becali Gigi Becali a recunoscut că este nevoit să le plătească sume uriaşe lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce „tun” financiar au dat antrenorii de la FCSB, după ce au calificat-o pe campioana României în grupa principală din Europa League. Charalambous a adus în conturile FCSB-ului peste 4 milioane de euro de la UEFA şi va fi recompensat de patron. Becali a afirmat că îi va achita nu mai puţin de 200.000 de euro. Şi secundul cipriotului, Mihai Pintilii, va încasa o primă de senzaţie. Omul de afaceri a dezvăluit că Pintilii şi-a asigurat un cec de 100.000 de euro pentru performanţa obţinută alături de FCSB. „200.000 de euro primă, Pintilii a luat 100.000 de euro primă. Trebuie să scot banii ăștia. Nu mai sunt 3.000 și 5.000 de euro, acum sunt 10.000 și 15.000 de euro”, a spus Gigi Becali la fanatik.ro.

