Elias Charalambous a răbunfnit: "Când clubul decide că nu mai sunt folositor, plec!" - Antena Sport

Elias Charalambous a răbunfnit: “Când clubul decide că nu mai sunt folositor, plec!”

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 15:35

Gigi Becali, Elias Charalambous şi Mihai Pintilii / Colaj Hepta şi Sport Pictures

FCSB vine după un 3-3 incredibil în Liga 1, cu Hermannstadt, unde Bîrligea a fost eliminat, iar echipa se află pe 9 în Liga 1. Elias Charalambous crede că în viaţa oricărei echipe pot exista şi momente mai puţin bune. Tehnicianul are un mesaj clar şi către conducere. În momentul în care se decide că nu mai este nevoie de el, este dispus să plece, fără alte pretenţii financiare.

“Nu-mi pasă de contract! Când clubul decide că nu mai sunt folositor, plec. Nu mă ţine ceva de contract. Am trei ani aici, am încercat să fac tot ce a fost mai bun. Mister Gigi înţelege că sunt momente în care ai evoluţii mai bune şi mai slabe. Eu sunt foarte pozitiv legat de viitor”, a spus Elias Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.

Nu este prima dată când se vorbeşte despre plecarea lui Elias Charalambous. Chiar Gigi Becali a dezvăluit un moment în care antrenorul a vrut să-şi dea demisia.

“Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia, au vrut să plece, am zis nu. Le-am zis că îmi asum eu de acum. Am dat vreodată vina pe Pintilii sau Charalambous? Nu. Şut trebuia să stea puţin în tribune, să rupă banca, pentru a putea să joace ca înainte”, a povestit Gigi Becali.

 

