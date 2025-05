Elias Charalambous l-a elogiat pe Marius Ştefănescu după "dubla" cu U Cluj: "Poate n-am fost corecţi cu el" - Antena Sport

Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, i-a lăudat pe toţi jucătorii după victoria roş-albaştrilor cu U Cluj, dar l-a remarcat în mod special pe Marius Ştefănescu, autorul unei „duble”.

Charalambous a subliniat că nu se aştepta ca echipa lui să evolueze atât de bine în condiţiile în care jucătorii şi staff-ul au petrecut după egalul dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj, care i-a făcut pe roş-albaştri matematic campioni.

Elias Charalambous, laude la scenă deschisă pentru Marius Ştefănescu: „E un exemplu pentru mulți jucători”

„Sunt cu adevărat mândru de băieții mei. Am văzut ce distracție a fost aseară la hotel, nu am crezut că acești băieți pot arăta așa de bine azi. Toți au fost serioși, au fost concentrați. Am jucat foarte bine mai ales în repriza a doua. Nu mai am cuvinte să-i laud.

Am văzut spre finalul partidei că erau mulți suporteri de-ai noștri, nu numai în dreptul galeriei. Cel mai importamt lucru pentru mine a fost că am arătat seriozitate și responsabilitate.

Vreau să vorbesc în mod special de Ștefănescu, poate nu am fost corecți mereu cu el. Întotdeauna spun că ceea ce meriți să primești vei primi.S-a antrenat în fiecare zi, chiar dacă au fost momente când am fost nedrepți cu el. Este un exemplu pentru mulți alți jucători. Chiar nu mă așteptam la o asemenea atitudine, să fiu sincer.