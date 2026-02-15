Elias Charalambous: "Mai sunt trei meciuri, trei finale!" Tehnicianul îl apără pe Bîrligea - Antena Sport

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.

Elias Charalambous încă mai speră la calificarea în play-off. El crede că următoarele meciuri sunt ca niste “finale” pentru FCSB. Legat de meciul cu Craiova, antrenorul consideră că în repriza secundă bucureştenii au ratat mult şi aici s-a pierdut meciul.

“Am avut probleme la mingile lungi din partea adversarilor. Au fost câteva greşeli, a trebuit să ajustăm. În a doua repriză am avut câteva ocazii. Am făcut tot ce am putut, dar nu am reuşit să dăm gol. Şanse mai sunt. Mai sunt trei meciuri şi jucăm să câştigăm în fiecare meci. Trebuie să marcăm goluri. Repriza a doua am dominat jocul, nu am marcat, nu am luat trei puncte”, a spus Charalambous.

Tehnicianul îl apără totuşi pe Bîrligea, care a ratat cel puţin două ocazii mari.

“Bîrligea a fost acolo, a avut ocazii. Uneori intră, alteori nu. Mai sunt trei meciuri, trei finale. Echipa a arătat reacţie. Dacă veneam aici şi nu jucam nimic, eram supărat. Dar ei au încercat”, a mai spus tehnicianul la Digi Sport.