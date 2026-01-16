Elias Charalambous trage un semnal de alarmă, după FC Argeș - FCSB 1-0: „Șansele se diminuează” - Antena Sport

FCSB a făcut un pas greșit la primul meci de campionat din anul 2026. Campioana României a jucat modest împotriva celor de la FC Argeș, după un joc în care jucătorii lui Elias Charalambous au tratat multe acțiuni bune cu superficialitate.
Gigi Becali și-a criticat câțiva jucători după finalul partidei, iar Elias Charalambous a tras și el câteva concluzii după jocul pierdut de echipa sa la Mioveni.
Elias Charalambous: „O seară proastă”
FCSB a început cum nu se putea mai prost acest an. Campioana României a pierdut în fața celor de la FC Argeș, într-un duel disputat pe un teren greu, în condiții de iarnă.
Elias Charalambous a încercat să găsească explicații pentru jocul modest al echipei sale și a transmis și unde anume s-a făcut diferența în confruntarea cu piteștenii.
„O seară proastă pentru noi. A fost genul de meci în care echipa care înscrie prima câștigă. Terenul a fost dificil, a trebuit să ne schimbăm stilul de joc în funcție de teren. Au marcat la singura lor ocazie. Nu ne-am creat destule ocazii. Am pierdut, nu renunțăm, trebuie să continuăm.
Când nu câștigi, e clar că șansele se diminuează. Vom munci din greu, vom pregăti următorul meci și pregătim totul pas cu pas. (n. r. despre Toma) Nu are nimic medical. Nu prea poți spune că ești mulțumit după ce pierzi. Trebuie să alergi mai mult pe un astfel de teren. Trebuie să oferi mai multă energie, putere, forță.
Noi am avut ocazia cu Bîrligea, trebuia să dăm gol acolo. Dawa a făcut un meci bun după atâtea luni de absență. A fost ok astăzi. Toate meciurile sunt finale pentru noi, uităm deocamdată de campionat, vom lupta să câștigăm la Zagreb și cred că avem șansele noastre”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.
