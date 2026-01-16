Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș - FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei - Antena Sport

FCSB a început cum nu se putea mai rău anul 2026 și a suferit un eșec la Mioveni, în fața celor de la FC Argeș. Formația nou promovată i-a luat campioanei României șase puncte în acest sezon.

Rezultatul îndepărtează gruparea roș-albastră de locurile de play-off, având în vedere faptul că echipa lui Bogdan Andone este una cu care FCSB se află în luptă directă pentru clasarea în primele șase.

Gigi Becali nu și-a menajat jucătorii după eșecul cu FC Argeș

După un cantonament de Champions League în Antalya, FCSB a suferit un eșec la limită pe stadionul ”Orășenesc” din Mioveni. Echipa lui Bogdan Andone a profitat de o eroare pe faza de construcție a campioanei și a punctat prin Pîrvu.

Imediat după meci, patronul campioanei României a reacționat vis-a-vis de acest rezultat și și-a criticat vedetele din cadrul echipei, pentru evoluția slabă din acest joc.

„Bîrligea… indolenţa ei. Dacă el pasează, după care lejeritate când rămâne singur cu portarul. Olaru, credeam că e jucătorul ăla. Târnovanu trebuia să stea mai bine. Olaru încearcă prea mult decisiv. Avem situaţii când suntem în superioritate numerică, el pasează din prima decisiv. El trebuie să se dezică de lucrurile astea. Tănase nu a intrat. I-a fost frică, ori de gazon, nu ştiu. Nu a pus niciodată piciorul să rămână mingea la el. Prea fricos, lejeritate.