Emil Săndoi revine în Liga 1! Echipa cu care semnează fostul selecţioner al naţionalei U21 - Antena Sport

Emil Săndoi revine în Liga 1! Fostul selecţioner al naţionalei U21 s-a înţeles cu Poli Iaşi, echipă care se afla fără antrenor după demisia lui Tony da Silva.

Poli Iaşi a suferit o înfrângere umilitoare în ultima partidă de campionat. Hermannstadt – Poli Iaşi s-a încheiat 6-2. Umilinţa l-a făcut pe portughezul Tony da Silva, care reuşise să salveze echipa de la retrogradare sezonul trecut, să renunţe.

”Am vorbit cu Emil, mâine dimineață va sosi la Iași. Am încercat să punem un tehnician pe care să-l avem până la finalul campionatului.

Eu zic că am analizat bine. Eu cred în Emil. Cu el, naționala de tineret a jucat multe meciuri la Botoșani. Eu l-am mai dorit și acum doi ani, dar nu a fost să fie.

Dar acum, în acest moment dificil… Nu mă gândeam la începutul sezonului, pentru că eu am crezut în Tony. Am făcut o strategie în vară. Am rămas cumva dezamăgit, dar a fost decizia lui.