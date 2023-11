"Eram aşa fericit, mi-ai adus aminte!" Mesajul lui Gicu Grozav, după ce Petrolul a învins Botoşani fără salarii plătite - Antena Sport

Reclamă

Grozav a vorbit şi despre problemele financiare de la Petrolul, jucătorii fiind fără salarii plătite. Acesta este optimist şi speră ca lucrurile să se rezolve.

„Am dat cu un gol mai mult decât ei și ne bucurăm că am luat toate cele 3 puncte. Am practicat un fotbal destul de bun, nu știu ce să zic, mă bucur că ne menținem acolo sus. Noi am fost mereu alături de el (n.r.- de Țicu) în această perioadă grea. Mă bucur că a revenit cu gol, per total a fost o seară bună pentru noi.

După câteva situații ale mele în care nu am reușit să marchez, cu puțin noroc Ducan a respins mingea la mine și am băgat-o în poartă. Sper să o țin tot așa.

Eram așa fericit, mi-ai adus aminte (n.r.- de problemele financiare)… Știți și dumneavoastră situația din România, eu sunt optimist că lucrurile se vor rezolva. Noi ne facem treaba pe teren și am primit asigurări că lucrurile se vor rezolva. Pe teren trebuie să uităm de aceste probleme și eu spun că nu s-au văzut în seara asta”, a declarat Gicu Grozav, conform digisport.ro.

Petrolul, la al optulea meci fără înfrângere în Liga 1

Petrolul a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Botoşani, într-un meci al etapei a 17-a din Liga 1.

În minutul 29, arbitrul Viorel Flueran a dictat penalti pentru Petrolul, la o intervenţie în careu a lui Mutombo asupra lui Alexandru Musi, dar după consultarea VAR lovitura de la 11 metri a fost anulată pentru o poziţie de ofsaid anterioară faultului, iar cartonaşul galben acordat lui Mutombo a fost şters. În minutul 52 Valentin Ţicu şi-a marcat revenirea în echipă cu un gol din lovitură liberă, mingea învingându-l pe Ducan după ce a fost uşor deviată de Gabriel David. După numai trei minute Grozav a majorat scorul la 2-0. În minutul 79 Ţicu a comis un henţ şi Viorel Flueran a dictat lovitură de la 11 metri. Eduard Florescu a transformat în minutul 81 şi ploieştenii reuşesc prima victorie după trei remize consecutive. În clasament, Petrolul este pe locul 6, cu 25 de puncte, iar FC Botoşani rămâne pe ultimul loc al clasamentului, cu 8 puncte şi fără victorie în acest sezon.