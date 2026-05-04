“Eram pe primul loc”. Cristi Borcea a răbufnit, după greşeala de arbitraj din Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Cristi Borcea (56 de ani) a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe Dinamo, în etapa a şaptea de play-off. Steven Nsimba a marcat golul victoriei, în minutul 90+2.

La faza golului, atacantul oltenilor se afla în poziţie evidentă de offsaid. Cei din camera VAR, în frunte cu Cătălin Popa, nu au intervenit însă.

În ciuda protestelor celor de la Dinamo, Zeljko Kopic şi Florentin Petre luând “foc” pe margine, arbitrul Szabolcs Kovacs a validat reuşita Universităţii Craiova. Asistentul Vornicu a fost cel care ar fi trebuit să ridice fanionul la faza contrucţiei golului.

Cristi Borcea a fost întrebat şi el de gafa comisă, în urma căreia Universitatea Craiova a câştigat partida cu Dinamo. Fostul patron din Ştefan cel Mare a transmis că trupa lui Zeljko Kopic ar fi fost pe primul loc, dacă nu erau greşelile de arbitraj împotriva ei.

De asemenea, Borcea este de părere că Dinamo ar fi fost deja campioană şi dacă nu s-ar fi confruntat cu probleme de lot, în acest play-off.