“Eram pe primul loc”. Cristi Borcea a răbufnit, după greşeala de arbitraj din Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Cristi Borcea (56 de ani) a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe Dinamo, în etapa a şaptea de play-off. Steven Nsimba a marcat golul victoriei, în minutul 90+2.
La faza golului, atacantul oltenilor se afla în poziţie evidentă de offsaid. Cei din camera VAR, în frunte cu Cătălin Popa, nu au intervenit însă.
Cristi Borcea a răbufnit, după greşeala de arbitraj din Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
În ciuda protestelor celor de la Dinamo, Zeljko Kopic şi Florentin Petre luând “foc” pe margine, arbitrul Szabolcs Kovacs a validat reuşita Universităţii Craiova. Asistentul Vornicu a fost cel care ar fi trebuit să ridice fanionul la faza contrucţiei golului.
Cristi Borcea a fost întrebat şi el de gafa comisă, în urma căreia Universitatea Craiova a câştigat partida cu Dinamo. Fostul patron din Ştefan cel Mare a transmis că trupa lui Zeljko Kopic ar fi fost pe primul loc, dacă nu erau greşelile de arbitraj împotriva ei.
De asemenea, Borcea este de părere că Dinamo ar fi fost deja campioană şi dacă nu s-ar fi confruntat cu probleme de lot, în acest play-off.
“Dacă erau arbitraje corecte, Dinamo era pe primul loc. Dacă aveam și lotul complet, eram deja campioni. Atât!”, a declarat Cristi Borcea, conform gsp.ro, după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1.
Verdictul specialistului, după faza golului marcat de Steven Nsimba în Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că a fost o greşeală evidentă de arbitraj, după ce Steven Nsimba a marcat golul victoriei Craiovei cu Dinamo dintr-o fază în care a fost surprins în offside.
“Este o greşeală a lui Cătălin şi a lui Bîrsanu. Erau obligaţi să vadă întreaga fază, de la începutul ei.
În primul rând, responsabilitatea e a asistentului, care face o eroare mare. Este întregul corp al jucătorului în poziţie de offside. Un asistent de valoare, din Liga 1, la nivel de derby trebuia să judece corect această fază şi să ridice fanionul.
Nu cred că îl vom mai vedea în campionatul ăsta (n.r: pe Cătălin Popa), pentru că e o eroare mare, într-un derby, care schimbă rezultatul. Nu se poate pune problema de aşa ceva (n.r: de o rejucare)”, a declarat Marius Avram pentru digisport.ro.
