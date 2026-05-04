“Pentru ce Dumnezeu mai avem VAR?”. Adrian Porumboiu, categoric după gafa de arbitraj din Univ. Craiova – Dinamo 2-1

Adrian Porumboiu a analizat greşeala uriaşă de arbitraj din partida câştigată de Universitatea Craiova cu Dinamo, scor 2-1, în etapa a şaptea a play-off-ului. Steven Nsimba a marcat golul victoriei în minutul 90+1, însă se afla în poziţie de offsaid la începutul fazei.

Adrian Porumboiu a transmis că offsaid-ul a fost unul evident, iar golul nu trebuia validat de “centralul” Szabolcs Kovacs. Fostul patron de la Vaslui a transmis că principalul vinovat este arbitrul din camera VAR, Cătălin Popa.

Adrian Porumboiu, categoric după gafa uriaşă de arbitraj din Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Adrian Porumboiu nu înţelege de ce s-a trecut atât de repede peste faza marcării golului şi nu s-au tras liniile de offsaid, în camera VAR. Fost arbitru şi fost patron la Vaslui, Porumboiu a transmis că o mare parte din vină îi aparţine şi tuşierului Adrian Vornicu, care nu a semnalizat offsaid-ul la construcţia fazei oltenilor, în urma căreia dinamoviştii au “luat foc” pe margine.

“Din ce s-a văzut la televizor, a fost ofsaid clar. Deși nu s-au tras liniile la acea primă parte a fazei, când Nsimba a venit și a jucat mingea din poziție în afara jocului.

Cei din VAR erau obligați să verifice faza în integralitatea ei și să tragă liniile, să se lămurească pe toată lumea. Nu înțeleg de ce n-au făcut-o. De obicei se stă uneori chiar și 5-7 minute să se analizeze o fază, acum au trecut repede peste ea.