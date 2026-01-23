Eroul "câinilor", Raul Opruţ, mesaj de pe teren pentru fanii alb-roşii după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! - Antena Sport

Raul Opruţ (28 de ani) le-a transmis un mesaj suporterilor lui Dinamo chiar de pe teren, după fluierul de final al meciului de la Sibiu. “Dubla” lui Opruţ a dus-o pe Dinamo, momentan, pe primul loc în Liga 1. “Câinii” au ajuns la 44 de puncte, cu unul peste Craiova şi cu două peste Rapid. Oltenii şi giuleştenii urmează să joace în etapa cu numărul 23.

Raul Opruţ a deschis scorul la Sibiu în minutul 71, cu un voleu. Sibienii au egalat, prin Gjorgjievski, după o gafă a lui Boateng. Opruţ a stabilit scorul final al meciului, 2-1 pentru “câini”, în minutul 80, cu un şut din prima de senzaţie, care nu i-a dat nicio şansă portarului sibienilor, Căbuz.

Raul Opruţ, mesaj pentru fanii lui Dinamo chiar de pe teren, după ce i-a dus pe “câini” pe primul loc!

“Mulţumim pentru suportul vostru în seara asta. L-am simţit pe deplin. Mă bucur că am reuşit să vă facem fericiţi, atât eu, cât şi echipa. Vă aştept în număr cât mai mare la meciul cu Petrolul! Hai, Dinamo!”, le-a transmis Raul Opruţ fanilor lui Dinamo, chiar de pe gazon.

Mesajul a fost publicat de Dinamo pe conturile oficiale ale clubului.

După victoria cu Hermannstadt, care i-a dus pe “câini” pe primul loc, Dinamo o va întâlni, acasă, pe Petrolul. Dinamo – Petrolul se va disputa vinerea viitoare, de la ora 20:00.