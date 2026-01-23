Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Eroul "câinilor", Raul Opruţ, mesaj de pe teren pentru fanii alb-roşii după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Eroul “câinilor”, Raul Opruţ, mesaj de pe teren pentru fanii alb-roşii după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc!
VIDEO

Eroul “câinilor”, Raul Opruţ, mesaj de pe teren pentru fanii alb-roşii după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc!

Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 22:36

Comentarii
Eroul câinilor, Raul Opruţ, mesaj de pe teren pentru fanii alb-roşii după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc!

Raul Opruţ la meciul cu Hermannstadt / Sport Pictures

Raul Opruţ (28 de ani) le-a transmis un mesaj suporterilor lui Dinamo chiar de pe teren, după fluierul de final al meciului de la Sibiu. “Dubla” lui Opruţ a dus-o pe Dinamo, momentan, pe primul loc în Liga 1. “Câinii” au ajuns la 44 de puncte, cu unul peste Craiova şi cu două peste Rapid. Oltenii şi giuleştenii urmează să joace în etapa cu numărul 23.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Raul Opruţ a deschis scorul la Sibiu în minutul 71, cu un voleu. Sibienii au egalat, prin Gjorgjievski, după o gafă a lui Boateng. Opruţ a stabilit scorul final al meciului, 2-1 pentru “câini”, în minutul 80, cu un şut din prima de senzaţie, care nu i-a dat nicio şansă portarului sibienilor, Căbuz.

Raul Opruţ, mesaj pentru fanii lui Dinamo chiar de pe teren, după ce i-a dus pe “câini” pe primul loc!

“Mulţumim pentru suportul vostru în seara asta. L-am simţit pe deplin. Mă bucur că am reuşit să vă facem fericiţi, atât eu, cât şi echipa. Vă aştept în număr cât mai mare la meciul cu Petrolul! Hai, Dinamo!”, le-a transmis Raul Opruţ fanilor lui Dinamo, chiar de pe gazon.

Mesajul a fost publicat de Dinamo pe conturile oficiale ale clubului.

După victoria cu Hermannstadt, care i-a dus pe “câini” pe primul loc, Dinamo o va întâlni, acasă, pe Petrolul. Dinamo – Petrolul se va disputa vinerea viitoare, de la ora 20:00.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsele care dispar cel mai repede din supermarketuri. Au reduceri şi de 90%
Observator
Produsele care dispar cel mai repede din supermarketuri. Au reduceri şi de 90%
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
Fanatik.ro
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun pentru mulți români
23:30
LIVE SCOREInter – Pisa 4-2. Spectacol la Milano! Eurogol înscris de Dimarco
23:10
Dan Șucu aduce un fotbalist brazilian la Rapid! Cine este jucătorul care evoluează pe același post cu Alex Dobre
23:10
Kennedy Boateng a recunoscut că a fost salvat de Raul Opruţ după gafa făcută: “Mă simt uşurat că a marcat”
22:46
Cum l-a numit Kopic pe Opruţ, după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! Mesaj surprinzător pentru toţi românii
22:41
Dorinel Munteanu surprinde, după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Adversarul de azi nu ne-a pus probleme”
22:22
Raul Opruț se gândeşte la naţionala României după ce a reuşit o dublă la Sibiu şi a dus-o pe Dinamo pe locul 1!
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Atacantul de 40 de milioane de euro merge în Ligue 1 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 5 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 6 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia