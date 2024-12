„Este o tragedie” Verdictul dat de Dorinel Munteanu după Oţelul - UTA 1-1. Gălățenii nu au mai câștigat pe teren propriu din august - Antena Sport

Oțelul a remizat în duelul cu UTA Arad din etapa cu numărul 20 din Liga 1, scor 1-1. Dorinel Munteanu a fost un car de nervi după înfrângerea suferită pe teren propriu. Gălățenii nu au mai învins ”acasă” din luna august.

Scorul a fost deschis în minutul 38 de Cristian Mihai, pentru UTA Arad. La mai puțin de 10 minute după startul celei de-a doua reprize, Juri Cisotti a egalat pentru Oțelul.

Reacţia lui Dorinel Munteanu după ce Oţelul a remizat cu UTA Arad

Tehnicianul în vârstă de 56 de ani al gălățenilor s-a declarat extrem de nemulțumit după remiza în fața celor de la UTA. Dorinel Munteanu trece printr-o perioadă de coșmar la Oțelul, după ce echipa sa nu a mai înregistrat rezultate pozitive pe teren propriu de o bucată bună de vreme.

Antrenorul a mărturisit că va avea o discuție cu patronii clubului în care va aborda problemele care există în acest moment la echipă.

”Sunt dezamăgit pentru că nu am câștigat cele trei puncte. Acest lucru se datorează exclusiv echipei noastre. Am avut o primă repriză foarte proastă. Am primit din nou gol din fază fixă, iar acest lucru nu este normal. Echipa primea foarte greu înainte gol din fază fixă.